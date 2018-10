Praha - Německá kancléřka Angela Merkelová a český premiér Andrej Babiš se shodují v tom, že je třeba spolupracovat s africkými státy při řešení problému migrace do Evropy. Podle nich je třeba africké země hospodářsky podporovat, aby tamní lidé měli perspektivu a neodcházeli. Babiš a Merkelová to řekli novinářům po jednání v Kramářově vile v Praze, které se uskutečnilo u příležitosti stého výročí založení Československa.

"V mnoha oblastech migrační politiky máme stejný názor, zejména pokud se týká otázky smluv mezi Evropskou unií a dalšími státy," řekla Merkelová. Podle ní dobře funguje dohoda mezi EU a Tureckem o vracení migrantů a může se stát vzorem i pro další země. Bude ale při tom potřeba vzít v potaz různá specifika těchto států.

"Máme na to stejný názor, že musíme s africkými státy spolupracovat, hlavně po ekonomické stránce, aby se jim lépe dařilo," řekl Babiš. "My to spolu konzultujeme a myslím si, že máme na to stejný názor, jak řešit systémově ilegální migraci," doplnil. V polovině listopadu se chce zúčastnit konference na Sicílii, která by se měla zabývat možností spolupráce mezi EU a Afrikou s ohledem na řešení migrační problematiky.

Videozáznam TK po schůzce Babiše s Merkelovou:

"Máme shodné přesvědčení o tom, že musíme dosáhnout win-win situace, kdy bude možný hospodářský rozvoj afrických států, a tím se vytvoří důvod pro to, aby mladí lidé měli v těchto zemích perspektivu a nemuseli je vůbec opouštět," uvedla Merkelová.

O kvótách na rozdělování uprchlíků, které v minulosti Německo podporovalo a Česko proti nim vždy vystupovalo, ani jeden z politiků nemluvil.

Merkelová přijela do Prahy u příležitosti 100. výročí založení Československa, s Babišem jednala zhruba čtvrt hodině v Kramářově vile, kterou nechal vystavět první československý premiér Karel Kramář. Německá kancléřka při té příležitosti blahopřála Čechům k výročí a vyjádřila potěšení z toho, že obě země pojí přátelství i dobré hospodářské vztahy, přestože jejich minulost byla komplikovaná. Vyjádřila zároveň politování nad zločiny německého nacistického režimu.

Merkelová: EU už je vícerychlostní, nemůže pořád čekat na všechny

Evropská unie je už nyní vícerychlostní a nemůže pořád čekat, až se do spolupráce zapojí všech 27 členských států, řekla Merkelová na tiskové konferenci v Praze. Podle ní musí ale pro všechny členy zůstat otevřena možnost účastnit se. Babiš zdůraznil, že Česko je proevropská země a má velký zájem na tom, aby EU fungovala. Nesouhlasí s rozdělováním na státy V4 a zbytek sedmadvacítky.

Merkelová reagovala na Macronovo vyjádření, že by žádný členský stát neměl mít možnost blokovat ostatní, kteří chtějí rozvíjet Evropu. "Už dnes máme Evropu různých rychlostí. Například ČR ještě nemá euro a Slovensko už ho má (...) . Podporuji to, že nemůžeme vždy čekat na to, až bude všech 27 členských států spolupracovat. Důležité ale je, aby spolupráce byla otevřena ve všech oblastech. Nesmí existovat nějaká uzavřená skupina," uvedla německá spolková kancléřka.

Země visegrádské čtyřky, kterou tvoří ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko, vystupují v EU v mnoha záležitostech společně. Často mají odlišný postoj než západní státy.

Podle Babiše není rozdělování sedmadvacítky na země V4 a ostatní správné. Předseda české vlády nesouhlasí s opakováním tvrzení, že visegrádské státy jsou "někde mimo". Zdůraznil, že ČR je proevropsky orientovaná. Babiš dodal, že pokud je kritický k evropskému rozpočtu, neznamená to, že by vystupoval proti společné Evropě. "Máme zájem, aby Evropa fungovala, aby nebyla rozdělená a společně jsme řešili problémy. Rozdělování na V4 a zbytek není správné a není podle mého názoru ani pravda," řekl český premiér.

Míní, že by EU měla řešit hlavně třeba otázku Schengenu a co nejdřív by do společného evropského prostoru měla zapojit Chorvatsko a Bulharsko.

Babiš chválil ekonomickou spolupráci s německými firmami, které v ČR investovaly nejen do výroby, ale i do vědy a výzkumu. Také německá kancléřka zmínila úzkou spolupráci a vzájemný obchod za desítky miliard eur.

Během jednání německé kancléřky s českým premiérem se v Gogolově ulici poblíž Kramářovy vily sešly asi dvě desítky podporovatelů Merkelové. Měli s sebou vlajky EU a transparent s nápisem "Yes to Europe, no to nationalism". Pár metrů od nich stála zhruba stejně početná skupina odpůrců političky s českou vlajkou.

Merkelová přijela do Prahy při příležitosti stého výročí založení Československé republiky. Čechům a Češkám k němu pogratulovala, 30. října se pak chystá poslat blahopřání i na Slovensko. "Po strašné historii, kdy nacistický režim Československo rozdělil, jsme rádi, že žijeme ve vzájemném přátelství," uvedla kancléřka.