Mercedes v kvalifikaci v Monaku vykročil za rekordním doublem

Monte Carlo - Kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Monaka formule 1 vyhrál obhájce titulu Lewis Hamilton před týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Stáj Mercedes je tak v ideální pozici zaznamenat i v šestém závodě sezony double, což se ještě žádnému týmu nikdy nepovedlo.

Hamilton si pro 85. pole position v kariéře, ale teprve druhou v Monte Carlu, dojel výkonem 1:10,166 minuty. Pětinásobný mistr světa porazil Bottase o 86 tisícin sekundy a ukončil jeho úspěšnou kvalifikační sérii. Finský pilot odstartoval z prvního místa do tří předchozích závodů. Třetí Max Verstappen z Red Bullu už zaostal o půl sekundy.

"Valtteri tady už od pátečních tréninků jezdil skvěle a musel jsem do toho dát opravdu hodně. Měl jsem tam jeden ošemetný moment v zatáčce Rascasse, ale ustál jsem to," řekl Hamilton. "Máme fantastické auto, je jen na nás pilotech, abychom z něj vymáčkli maximum. Je to jako krocení býků," dodal.

Mercedes potvrdil dosavadní nadvládu v sezoně, ve které jeho jezdci jako první v historii opanovali všech pět úvodních Velkých cen. Závody v Bahrajnu, Číně a naposledy ve Španělsku vyhrál Hamilton před Bottasem, zatímco v Austrálii a Ázerbájdžánu bylo pořadí opačné.

Pokud by double získali i v Monaku, postarali by se o absolutní rekord formule 1, protože obsadit první dvě místa v šesti závodech za sebou se ještě žádné stáji nepodařilo. Maximem je pět vítězství v řadě, což se zatím povedlo dvakrát Ferrari (v letech 1952 a 2002) a třikrát Mercedesu (2014, 2015/2016 a 2019). Navíc by stylově uctili památku nedávno zesnulého legendárního Nikiho Laudy, který působil ve vedení stáje. "Tohle bylo pro Nikiho," prohlásil Hamilton.

Fiaskem skončila kvalifikace pro Ferrari. Charles Leclerc sice ve třetím tréninku zaznamenal nejrychlejší čas, ale v kvalifikaci byl předčasně povolán do garáže a po obrovské strategické chybě italské stáje pak už jen naštvaně sledoval, že jeho čas na postup do druhé části kvalifikace stačit nebude.

Do domácího závodu odstartuje až ze 16. místa, na které ho odsunul poslední pokus Sebastiana Vettela dostat se z úvodní části do druhé. "Ptal jsem se, jestli si jsou jistí, že bude čas stačit k postupu. A řekli mi, že si myslí, že jsme ok. A když jsem se zeptal, jestli radši ještě nedáme další kolo, nikdo mi pořádně neodpověděl," řekl Leclerc.

Monacký pilot doufá, že při závodě bude pršet, aby měl na okruhu v úzkých ulicích Monte Carla šanci umístění vylepšit. "Budu muset hodně riskovat, nic jiného mi nezbývá. Budu muset riskovat i za cenu bouračky, protože musím zkusit předjíždět na okruhu, kde je to prakticky nemožné," prohlásil.

Jen o něco lépe dopadl Vettel. Německý pilot ve třetím tréninku havaroval, ale mechanici do startu kvalifikace dokázali jeho vůz opravit. Čtyřnásobný mistr světa ani poté nepřesvědčil a po několika chybách obsadil se ztrátou osmi desetin čtvrté místo.

"Nehoda z tréninku za výsledek nemůže. Na to se nejde vymlouvat, vždyť jsem tady nejel poprvé," řekl Vettel. "Měli jsme problémy s chováním pneumatik a pak auto necítíte tak, jak byste chtěli. Nefungují nám hlavně přední gumy, a i když nechceme, musíme se s tím smířit," dodal.

Kvalifikace na Velkou cenu Monaka, závod MS vozů formule 1 v Monte Carlu:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:10,166, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,086, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,475, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -0,781, 5. Gasly (Fr./Red Bull) -0,875, 6. Magnussen (Dán./Haas) -0,943, 7. Ricciardo (Austr./Renault) -1,052, 8. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -1,105, 9. Sainz (Šp./McLaren) -1,251, 10. Albon (Thaj./Toro Rosso) -1,487.