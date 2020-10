Mercedes v Imole může ovládnout Pohár konstruktérů

Imola (Itálie) - Formuli 1 o víkendu čeká Velká cena Emilie-Romagny a Mercedes má na dosah zisk rekordního sedmého triumfu v Poháru konstruktérů za sebou. Obhájce Lewis Hamilton se navíc na okruhu v Imole může přiblížit na rozdíl jediného bodu rekordnímu sedmému titulu mistra světa.

Mercedes mohl pořadí stájí ovládnout už před týdnem v Portugalsku, ale Max Verstappen z Red Bullu třetím místem oslavy německého týmu odložil. V Imole ale Mercedesu stačí získat jedenáct bodů a osamostatní se na prvním místě historického pořadí, o které se zatím s šesti tituly v řadě dělí s Ferrari.

Mercedes poprvé ovládl Pohár konstruktérů v roce 2014 a od té doby nenašel přemožitele. Rekord v celkovém počtu titulů patří Ferrari, které hodnocení stájí vyhrálo šestnáctkrát. Následuje Williams s devíti triumfy, McLaren s osmi, Lotus se sedmi a Mercedes je s šesti pátý.

Pohár konstruktérů byl zatím v Imole, která se letos do kalendáře vrátila až po změnách kvůli pandemii koronaviru, rozhodnut pouze jednou. A to hned při prvním závodě na okruhu v roce 1980 a tehdy si ve Velké ceně Itálie svůj první titul zajistila stáj Williams.

Šestinásobný mistr světa Hamilton si v neděli v Portimau připsal 92. triumf v kariéře a o jedno vítězství vylepšil dosavadní rekord Michaela Schumachera. A triumfem ve Velké ceně Emilie-Romagny se pětatřicetiletý Brit může výrazně přiblížit vyrovnání rekordu bývalého slavného pilota v počtu titulů.

Hamilton pět závodů před koncem vede průběžné pořadí o 77 bodů před týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Pokud obhájce titulu zvítězí, získá bonusový bod za nejrychlejší kolo a Bottas nezaboduje, bude mu stačit k jistotě sedmého triumfu v šampionátu získat v následujícím závodě v Turecku jediný bod.

Pokud Hamilton v Imole vyhraje, ale Bottas skončí na druhém místě, což se v dosavadních dvanácti Velkých cenách v sezoně stalo čtyřikrát, zajistí bývalému jezdci McLarenu sedmý titul vítězství v Istanbulu. Velká cena Turecka je na programu 15. listopadu.

Program Velké ceny Emilie-Romagny, jenž se oproti původním plánům nakonec kvůli covidu pojede bez diváků, odstartuje nezvykle až v sobotu, kdy je na pořadu jediný trénink a kvalifikace. Nedělní závod na okruhu, který je pojmenován po zakladateli slavné automobilky a jeho synovi Enzu a Dinu Ferrariových, odstartuje ve 13:10.

Zkrácený režim by mohl výrazně zamíchat pořadím, protože týmy nebudou mít příliš času na přípravu nejlepšího nastavení. "Myslím, že všechny závody na nových tratích zatím byly napínavé a zkrácený víkendový program by to tady mohl ještě okořenit," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.