Mercedes se proti výsledkům z Abú Zabí neodvolá, Verstappen je mistrem F1

Paříž - Tým Mercedes se neodvolal proti výsledkům závěrečné Velké ceny Abú Zabí formule 1. Německá stáj, jejíž pilot Lewis Hamilton ztratil šanci na rekordní osmý titul po sérii rozhodnutí sportovních komisařů a prohrané bitvě s Maxem Verstappenen v posledním kole, to oznámila v dnešním prohlášení. Nizozemský jezdec Red Bullu Verstappen tak zůstává novým mistrem světa.

Mercedes po dramatickém vyvrcholení sezony protestoval proti údajnému porušení sportovních předpisů Mezinárodní automobilové federace a Verstappenově jízdě za safety carem. Komisaři ale obě stížnosti zamítli. Německý tým zvažoval odvolání, které by musel podat do čtyř dnů. Dnes stáj oznámila, že toto právo nevyužije.

"Důvod, proč jsme v neděli protestovali proti výsledku závodu, byl ten, že předpisy safety caru byly aplikovány novým způsobem. To vedlo k ovlivnění závodu poté, co byl Lewis ve vedení a mířil jinak k vítězství v mistrovství světa," uvedl tým v prohlášení na webu.

"Zažádali jsme o to v zájmu sportovního fair play a od té doby jsme vedli konstruktivní dialog s FIA a vedením formule 1, abychom vytvořili do budoucna jasnou představu a aby všichni závodníci věděli, podle jakých pravidel závodí. Proto vítáme rozhodnutí Mezinárodní automobilové federace (FIA) zřídit komisi, která důkladně zanalyzuje to, co se stalo v Abú Zabí, a pomůže zlepšit pochopení pravidel, řízení a rozhodování ve formuli 1," doplnili zástupci Mercedesu.

S komisí budou aktivně spolupracovat stejně jako jezdci. "FIA za tento proces ponese odpovědnost. Tímto stahujeme naše odvolání," uvedli představitelé německého týmu.

Před závěrečnou cenou Abú Zabí měli Verstappen a Hamilton shodně 369,5 bodu, Nizozemec měl ale výhodu většího počtu vítězství v sezoně (9:8).

Ještě pět kol před koncem závodu měl titul blíže Hamilton, který držel před druhým Verstappenem náskok jedenácti vteřin. Po havárii Nicholase Latifiho a vyjetí safety caru však jeho sok nasadil novou sadu pneumatik a díky řadě kontroverzních rozhodnutí ředitelství závodu se dostal posléze do bezprostřední blízkosti za Hamiltona. V závěrečném kole ho pak předjel.

"Maxi Verstappenovi a Red Bullu: Rádi bychom vyjádřili upřímnou úctu k vašim letošním úspěchům. Z této sezony jste udělali epický boj o titul ve formuli 1. Maxovi a celému týmu blahopřejeme a těšíme se na pokračování v příští sezoně," uvedli zástupci Mercedesu.

Čtyřiadvacetiletý Verstappen obdrží vítěznou trofej během dnešního slavnostního ceremoniálu v Paříži.