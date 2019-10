Mercedes může v Suzuce ovládnout Pohár konstruktérů

Suzuka (Japonsko) - Formuli 1 v neděli čeká Velká cena Japonska a stáj Mercedes si může v Suzuce s předstihem zajistit rekordní šestý triumf v Poháru konstruktérů za sebou. Závod ale ohrožuje blížící se tajfun, který by měl naplno udeřit o víkendu a kvůli němuž už bylo v Japonsku zrušeno několik zápasů mistrovství světa v ragby.

"Uděláme všechno pro to, aby byl program závodu co nejméně narušen. Nicméně bezpečí fanoušků, jezdců a všech ostatních na okruhu v Suzuce je naší hlavní prioritou," uvedli organizátoři v prohlášení. Program Velké ceny Japonska zahájí páteční tréninky, kvalifikace je na programu v sobotu a závod odstartuje v neděli v 7:00 SELČ.

Kvůli počasí by mohl být v ohrožení první pokus Mercedesu rozhodnout o triumfu v Poháru konstruktérů. Stáj ho může získat pošesté za sebou, čímž by vyrovnala rekord Ferrari z let 1999 až 2004. Německý tým k tomu v Suzuce, kde ovládl posledních pět závodů, potřebuje získat o 14 bodů víc než Ferrari.

Italská stáj v průběžném pořadí pět závodů před koncem seriálu zaostává za Mercedesem o 162 bodů a je jeho jediným konkurentem. Red Bull na třetí příčce už ztrácí 260 bodů a ve hře už je maximálně 220.

Mercedes má navíc na dosah také historický double, ale Lewis Hamilton ještě v Japonsku svůj šestý titul slavit nemůže a bude si muset počkat minimálně do závodu v Mexiku, který je na programu za dva týdny. Obhájce titulu a vítěz čtyř z posledních pěti závodů v Suzuce má na první příčce náskok 73 bodů před týmovým kolegou Valtterim Bottasem.

V Mercedesu se ale zatím o titulech nemluví. Tým očekává stejně jako v předchozích závodech těžký boj s velmi silným Ferrari. Italská stáj vyhrála tři z posledních čtyř závodů a její vítěznou sérii před dvěma týdny v Rusku Hamilton ukončil jen díky šťastnému zásahu safety caru.

"Do Japonska přivezeme pár menších vylepšení, která nás snad posunou správným směrem. Musíme z vozů dostat naprosté maximum, abychom mohli útočit na vítězství," uvedl šéf Mercedesu Toto Wolff. "V Japonsku se nám dlouhodobě daří, ale vzhledem k síle soupeřů to bude tentokrát velmi těžké," dodal.

Mercedes vyhrál 11 z 16 dosavadních závodů v sezoně a minule v Soči se už poosmé jeho vozy seřadily na prvních dvou příčkách. Od letní přestávky ale Ferrari výrazně přidalo a Charles Leclerc zaznamenal dva triumfy a čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel přidal jeden. Možná i proto se nyní vedení stáje musí vyrovnat s narůstající rivalitou mezi oběma piloty.

Charakteristika okruhu v Suzuce, dějiště sedmnáctého závodu mistrovství světa vozů formule 1: Délka okruhu: 5,807 km Délka závodu: 53 okruhů - 307,471 km Počet pravých zatáček: 10 Počet levých zatáček: 8 Počet odjetých Velkých cen: 34 Nejvíce vítězství: Michael Schumacher (Něm.) 6 - Ferrari a McLaren 7 Nejvíce pole position: Michael Schumacher 8 - Ferrari 9 Nejrychlejší kolo v závodu: Kimi Räikkönen (Fin./McLaren), 2005: 1:31,540 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017: 1:27,319 Nejrychlejší závod: Fernando Alonso (Šp./Renault), 2006: 1:23:53,413 Vítězové předchozích závodů: 2014 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Lewis Hamilton, 2016 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2017 - Lewis Hamilton, 2018 - Lewis Hamilton