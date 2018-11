Sao Paulo - Před dvěma týdny si Lewis Hamilton zajistil pátý titul mistra světa formule 1 a v neděli ve Velké ceně Brazílie na něj může navázat i jeho stáj Mercedes. Německý tým dva závody před koncem vede pořadí Poháru konstruktérů o 55 bodů před Ferrari a na dosah má pátý triumf za sebou.

Ferrari k udržení nadějí na první titul od roku 2008 musí na okruhu Interlagos získat o 13 bodů víc než Mercedes. To se však italské stáji v dosavadních 19 letošních závodech podařilo jen dvakrát.

"Náš cíl před sezonou byl získat oba tituly. Takže to před závodem v Sao Paulu bereme tak, že máme nedokončenou práci. Nohama proto zůstáváme na zemi," prohlásil šéf Mercedesu Toto Wolff.

Ferrari může dát naději skutečnost, že v letech 2015 a 2017, kdy si rovněž v předstihu zajistil titul, už pak Hamilton nevyhrál jediný závod. "Zkusíme Mercedes porazit, srazit je z trůnu a dát jim ochutnat to, co je čeká v příští sezoně," prohlásil Sebastian Vettel, který před dvěma týdny v Mexiku přišel o šanci na pátý titul mistra světa. "Není to příjemné, ale důležité je se zvednout a zabojovat o Pohár konstruktérů," dodal.

Po loňských událostech, kdy členy Mercedesu přepadli ozbrojení zloději, přičemž zdaleka nešlo o jediný podobný incident při závodech v Sao Paulu, budou závody provázet také zvýšené bezpečnostní podmínky. Kromě organizátorů a úřadů sáhly ke zvláštním opatřením i samotné stáje.

Mechanici a další zaměstnanci proto například budou na okruh jezdit ve vozech bez týmových znaků. "A pro jistotu loga nebudeme mít ani na oblečení, když pojedeme autem," uvedl šéf stáje Force India Otmar Szafnauer.

Tréninky jsou na na programu v pátek, sobotní kvalifikace odstartuje v 18:00 SEČ, nedělní závod pak o deset minut později.

Charakteristika okruhu Interlagos: Délka okruhu: 4,309 km. Délka závodu: 71 kol = 305,909 km. Počet pravých zatáček: 5 Počet levých zatáček: 10 Počet odjetých Velkých cen: 45 Nejvíce vítězství: Michael Schumacher - 4, Ferrari - 9 Nejvíce pole position: Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Mika Häkkinen a Felipe Massa - 3, McLaren - 9 Nejrychlejší kolo v závodu: Max Verstappen (Niz./Red Bull), 2017: 1:11,004 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Valtteri Bottas (Fin./Mercedes), 2017: 1:08,322 Nejrychlejší závod: Juan Pablo Montoya (Kol./Williams), 2004: 1:28:01,451 hod. = 208,516 km/h. Vítězové předešlých závodů: 2013 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull), 2014 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2015 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2016 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017 - Sebastian Vettel (Něm./Ferrari)