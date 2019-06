Mercedes je v F1 stále neporažený, ve Francii vyhrál Hamilton

Le Castellet (Francie) - Velkou cenu Francie formule 1 vyhrál pětinásobný mistr světa Lewis Hamilton před týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Stáj Mercedes tak vyhrála i osmý závod v sezoně a navíc zaznamenala šestý double v ročníku. Třetí dojel Charles Leclerc, zatímco druhý pilot Ferrari Sebastian Vettel po startu ze sedmé příčky skončil pátý.

Čtyřiatřicetiletý Hamilton si pro vítězství dojel stejně jako před rokem stylem start - cíl, navíc s obrovským náskokem 18 sekund. Obhájce titulu si díky pátému vítězství v sezoně upevnil vedení v průběžném pořadí šampionátu a před Bottasem vede o 36 bodů.

"Už nějaký pátek závodím, ale tohle člověka neomrzí," řekl Hamilton, který si připsal jubilejní 200. umístění na stupních vítězů v 237 startech. "Vždycky je těžké mít navrch před soupeři a vyjet si náskok. Ani dnes to nebylo snadné, navíc jsem měl puchýře na předních gumách, ale nakonec z toho je nejlepší vstup do sezony," dodal.

Ve Francii se jel od začátku nezáživný závod, který neoživily ani zastávky v boxech. Hamilton od startu postupně náskok na první příčce navyšoval a jediný náznak dramatu přišel až v posledním kole, kdy se třetímu Leclercovi podařilo stáhnout ztrátu na Bottase pod sekundu.

"Lewis byl prostě rychlejší. Nedokázal jsem s ním držet krok, takže na to se musím zaměřit. Dnes jel Lewis skvěle, ale rozhodně není neporazitelný," uvedl Bottas. "Dal jsem do toho všechno, ale rozhodla větší rychlost Mercedesu z úvodu závodu. Pak už jsem neměl dost kol na to, abych něco zkusil," dodal Leclerc.

Finský pilot ale druhé místo udržel a Mercedes si připsal šestý double v sezoně. V ní byli jeho piloti na prvních dvou příčkách v úvodních pěti závodech a vyrovnali tak rekord šampionátu. Stejně úspěšný byl Mercedes už v letech 2014 až 2016 a také Ferrari v letech 1952 a 2002.

Čtvrtý skončil Max Verstappen z Red Bullu a pátý nakonec byl Vettel, který si připsal bonusový bod za nejrychlejší kolo. "Je to pořád stejné. Na rovince jsme rychlí, v zatáčkách ne. Tady jsme chtěli ztrátu na Mercedes smazat a selhali jsme," řekl Vettel. "Mercedesu navíc v tom vedru, co tady bylo, lépe fungovaly gumy," dodal.

Mercedes v součtu s minulou sezonou natáhl sérii neporazitelnosti na deset závodů, čímž vyrovnal vlastní výkon z roku 2016 a Ferrari z roku 2002. Rekord šampionátu patří Ferrari, které v letech 1952 a 1953 ovládlo 14 závodů v řadě. Novodobé maximum drží McLaren se šňůrou 11 vítězství z roku 1988.

Příští závod je na programu za týden v Rakousku.

Velká cena Francie, závod MS vozů formule 1:

1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:24:31,198, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -18,056, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -18,985, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -34,905, 5. Vettel (Něm./Ferrari) -1:02,796, 6. Sainz (Šp./McLaren) -1:35,462, 7. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo), 8. Hülkenberg (Něm./Renault), 9. Norris (Brit./McLaren), 10. Gasly (Fr./Red Bull) všichni -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Vettel.

Průběžné pořadí (po 8 z 21 závodů): 1. Hamilton 187 b., 2. Bottas 151, 3. Vettel 111, 4. Verstappen 100, 5. Leclerc 87, 6. Gasly 37.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 338, 2. Ferrari 198, 3. Red Bull 137, 4. McLaren 40, 5. Renault 32, 6. Racing Point 19, 7. Alfa Romeo 19, 8. Toro Rosso 17, 9. Haas 16.