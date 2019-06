Mercedes bude v Rakousku útočit na novodobý rekord formule 1

Spielberg (Rakousko) - Formuli 1 v neděli čeká Velká cena Rakouska a stáj Mercedes bude usilovat o další rekord. V součtu s minulou sezonou totiž vyhrála deset závodů za sebou, a pokud by Lewis Hamilton, nebo Valtteri Bottas uspěli i na okruhu ve Spielbergu, vyrovnala by novodobé maximum McLarenu, který v roce 1988 triumfoval jedenáctkrát v řadě.

Mercedes už letos jeden rekord zaznamenal, poté co jeho piloti v úvodních pěti závodech obsadili první dvě příčky. Double navíc německá stáj přidala i před týdnem ve Francii a z osmi závodů v sezoně jich má na kontě šest.

Kdyby se Mercedesu podařilo prodloužit sérii neporazitelnosti i v Rakousku, přiblížil by se absolutnímu maximu, o které se 14 triumfy za sebou v letech 1952 a 1953 postaralo Ferrari. Navzdory nadvládě v tomto ročníku se má Mercedes před nedělním závodem na pozoru.

Před rokem totiž kvůli technickým problémům Velkou cenu Rakouska nedokončil Hamilton ani Bottas. "Loňský závod pro nás byl krutou připomínkou, jak rychle se můžou věci ve formuli změnit a že výkon a spolehlivost jdou ruku v ruce," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

"A nesmíme zapomenout ani na fakt, že v posledních dvou závodech jsme museli řešit technické problémy, kvůli kterým jsme klidně nemuseli dojet do cíle. Naši mechanici v podstatě museli provést za běhu dvě operace srdce, takže rozhodně nic nepodceňujeme," dodal.

Podle předpovědi se navíc piloti budou muset při závodě vyrovnat s velkým vedrem. "A to vůbec není dobré pro brzdy. Loni jsme ani jeden nedojeli, takže je to pro každého náročný závod a my tam rozhodně nejedeme s nějakým přehnaným sebevědomím," řekl Hamilton, přestože něco takového by si klidně mohl dovolit.

Pětinásobný mistr světa totiž od nepovedeného závodu v Rakousku vyhrál 14 z 20 závodů a ve Francii si naprosto suverénně připsal čtvrté vítězství za sebou a celkově šesté v sezoně. Průběžné pořadí šampionátu vede s náskokem 36 bodů před Bottasem, který ovládl dvě zbývající Velké ceny.

Na třetím místě šampionátu je se ztrátou 76 bodů Sebastian Vettel z Ferrari, který se před rokem v Rakousku dostal před Hamiltona do čela pořadí šampionátu, ale na něco takového nyní může zapomenout. "Myslím, že jsme v lepší pozici, než jsme byli v letech 2015 a 2016. Následující dva roky ukázaly, že jdeme správným směrem," uvedl čtyřnásobný mistr světa.

"Ale je pravda, že před rokem jsme dokázali Mercedesu mnohem víc konkurovat. Ale tak to prostě je, takže je důležité, abychom se dokázali zpětně podívat na odjeté závody a poučili se z nich," přidal Vettel, který loni ve Spielbergu obsadil třetí místo za Maxem Verstappenem z Red Bullu a tehdejším kolegou z Ferrari Kimim Räikkönenem.

Páteční tréninky v Rakousku odstartují v 11 a 15 hodin, sobotní kvalifikace je stejně jako nedělní závod na programu od 15:00.

Charakteristika okruhu ve Spielbergu, dějiště Velké ceny Rakouska, devátého závodu mistrovství světa formule 1: Délka okruhu: 4,326 km Délka závodu: 71 kol = 307,020 km Počet pravých zatáček: 7 Počet levých zatáček: 2 Počet Velkých cen: 30 (v roce 2014 se jelo poprvé od roku 2003 a na zrekonstruované trati) Nejvíce vítězství: Alain Prost (Fr.) 3 - McLaren 6 Nejvíce pole position: René Arnoux (Fr.), Nelson Piquet (Braz.) a Niki Lauda (Rak.) 3 - Ferrari 7 Nejrychlejší kolo v závodu: Kimi Räikkönen (Fin./Ferrari), 2018: 1:06,957 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: Valtteri Bottas (Fin./Mercedes), 2018: 1:03,130 Nejrychlejší závod: Valtteri Bottas, 2017: 1:21:48,523 Vítězové předchozích závodů: 2014 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2015 - Nico Rosberg, 2016 - Lewis Hamilton, 2017 - Valtteri Bottas, 2018 - Max Verstappen (Niz./Red Bull).