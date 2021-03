Menšinová koalice na radnici v H.Králové ukončila koaliční smlouvu

Hradec Králové - Občanská demokratická strana (ODS) a Hnutí ANO ukončily koaliční smlouvu pro menšinovou vládu na radnici stotisícového Hradce Králové. Krok má vytvořit prostor pro vznik vedení města založeného buď na novém a pevném koaličním uskupení nebo na principu otevřeného vedení za účasti dalších stran a hnutí. ČTK to dnes sdělili zástupci obou subjektů.

Trojkoalice ANO, ODS a Změny a Zelených se rozpadla loni na konci listopadu, kdy z ní odešla Změna pro Hradec a Zelení. Koaliční smlouva zůstala platná, koalice ale fakticky ztratila většinu v zastupitelstvu města.

“I přes jednání zbývajících koaličních subjektů s opozičními uskupeními o možném doplnění koalice se do dnešního dne nepodařilo ustavit takovou většinu v zastupitelstvu města, která by byla pevným spojením demokratických stran a zajistila by stabilní vedení města Hradec Králové,” uvedli v prohlášení zástupci ODS a ANO.

Podle nich by mělo být společným cílem všech zastupitelů města zajištění do termínu řádných komunálních voleb pokračování započatých investičních projektů, zhodnocování majetku města a řešení následků probíhající pandemie covidu-19.

Na radnici v Hradci Králové v poslední době menšinově vládla ODS s hnutím ANO, v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu měla koalice 16 mandátů. Primátorem je Alexandr Hrabálek (ODS).

Hnutí ANO v Hradci Králové komunální volby vyhrálo a má v zastupitelstvu 11 mandátů. ODS má pět zastupitelů a Změna pro Hradec a Zelení tři křesla. HDK má sedm mandátů, Piráti pět, Koalice pro Hradec má tři zastupitele a KSČM také tři.