New York/Cleveland (USA) - Sedmnáctiletý tenista Jakub Menšík proměnil debut v grandslamové kvalifikaci v postup do hlavní soutěže US Open. V závěrečném třetím kole dnes Menšík porazil 7:5, 6:4 krajana Zdeňka Koláře.

Poslední krok neudělal Tomáš Macháč, jenž ve finále kvalifikace prohrál 6:7 a 2:6 s Chorvatem Bornou Gojem. Hlavní soutěž startuje v New Yorku v pondělí.

Sorribesová došla jako "lucky looser" v Clevelandu až k titulu

Španělská tenistka Sara Sorribesová došla jako šťastná poražená z kvalifikace na turnaji v Clevelandu až k titulu. Ve finále generálky na US Open zdolala čtvrtou nasazenou Rusku Jekatěrinu Alexandrovovou 3:6, 6:4, 6:4 a při svém druhém finálovém startu v kariéře získala druhou trofej.

Sorribesová se po porážce v posledním kole kvalifikace dostala do hlavní soutěže jako náhradnice a svou šanci proměnila beze zbytku. Do finále prošla bez zaváhání a první set ztratila až dnes proti světové dvaadvacítce. Ve druhé sadě prohrávala už 2:4, pak se ale nadechla k obratu a koncovku zvládla lépe.

Při podání soupeřky proměnila po dvou a půl hodině čtvrtý mečbol a navázala na svůj premiérový triumf z roku 2021 na turnaji WTA250 v Guadalajaře.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů ve Winston-Salemu v USA

(tvrdý povrch, dotace 850.680 dolarů):

Čtyřhra - finále:

Lammons, Withrow (USA) - Skupski, Glasspool (2-Brit.) 6:3, 6:4.

Turnaj žen v Clevelandu

(tvrdý povrch, dotace 271.363 dolarů):

Dvouhra - finále:

Sorribesová (Šp.) - Alexandrovová (4-Rus.) 3:6, 6:4, 6:4.

Kvalifikace na US Open v New Yorku:

Muži - 3. kolo:

Menšík - Kolář (oba ČR) 7:5, 6:4, Gojo (8-Chorv.) - Macháč (19-ČR) 7:6 (7:5), 6:2.