Menší slovenská vládní strana SaS pozastavila účast v koalici

Bratislava - Menší slovenská vládní strana Svoboda a solidarita (SaS) pozastavuje v probíhající vládní krizi svou účast v dosavadní čtyřčlenné koalici, dokud premiér Igor Matovič nepodá demisi. Novinářům to dnes řekl předseda SaS Richard Sulík poté, co z kabinetu odešli i poslední dva ministři za jeho stranu. Zbylé tři vládní strany si bez SaS udrží ve sněmovně jen těsnou většinu. SaS už dříve podmínila své setrvání ve vládě tím, že Matovič rezignuje do této středy. Slovenský premiér už o víkendu vyjádřil ochotu rezignovat, krok ale podmínil splněním několika požadavků.

Matovičovo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti krátce před Sulíkovým prohlášením uvedlo, že předseda SaS se rozhodl sesadit vládu a že zodpovědnost zůstává na zbylých koaličních stranách.

Zástupci koalice jednali o rekonstrukci vlády už v uplynulých dnech, jednání ale uvázla na personálních otázkách. SaS nesouhlasí s tím, aby členem nové vlády nebyl donedávna ministr hospodářství Sulík a aby se Matovič stal vicepremiérem pro boj s korupcí; tato funkce není dosud zřízena.

"Nemá smysl, abychom o nové vládě diskutovali se starým premiérem. V oficiálních jednáních budeme pokračovat až poté, co Igor Matovič podá demisi. Očekáváme, že tato jednání povede osoba, kterou paní prezidentka pověří sestavením nové vlády," řekl Sulík.

Podle Sulíka poslanci jeho strany budou ve sněmovně prozatím hlasovat na základě vlastního rozhodnutí. Kvůli vládní krizi byla schůze sněmovny přerušena do příštího úterý. Už dříve během nynější vládní krize měla koalice problém s prosazováním návrhů v parlamentu, byť vládní strany dosud měly v Národní radě ústavní většinu.