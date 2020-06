Menší kluby dostanou na stadiony více fanoušků, velké nikoliv

Praha - S povolením pořádat akce do 500 osob se na zápasy restartované fotbalové ligy dostane více fanoušků hlavně z řad menších klubů. Většina z nich pozve do hlediště zhruba 100 až 250 permanentkářů. U největších klubů se příliš nezmění, vzhledem k vysokým počtům držitelů celosezonních vstupenek dokonce někteří jejich příznivci v rámci solidarity se zbytkem fanoušků účast v hledišti sami odmítli.

Zatímco některé týmy jako Příbram, Opava, České Budějovice či Karviná už měly několik desítek fanoušků z řad "kotle" a permanentkářů v hledišti při předchozím limitu 300 osob, největší kluby se budou muset bez podpory obejít i při dalším uvolnění opatření proti koronaviru. Mají totiž tisíce permanentkářů a nemohou tak spravedlivě určit, kdo by na zápas měl jít.

"Při počtu 500 lidí na stadionu se pro nás v tuto chvíli nic nemění. Nelze spravedlivě vybrat zlomek fanoušků a většinu naopak odmítnout. Shodli jsme se na tomto postupu i se zástupci našich fanoušků z řad ultras," řekl ČTK mluvčí Viktorie Plzeň Václav Hanzlík.

Podobně je na tom lídr soutěže Slavia, která má 12 tisíc permanentkářů - nejvíce v lize. "Velký rozdíl to pro nás v tuto chvíli není. Řekl bych, že nám to zase o něco pohodlněji dovolí samotnou organizaci utkání. Budeme moci o něco navýšit pracovníky, kteří jsou nezbytní k organizaci zápasu, a nebudeme muset jet v hodně omezeném režimu. Dosud se na utkání z logických důvodů dostali, i když také ve velmi omezeném počtu, sponzoři, partneři a významní hosté klubu. Takže možnosti směrem k fanouškům nám to zatím moc neotevírá a vybrat z 12 tisíc permanentkářů pár šťastlivců by bylo ohromně těžké. Nicméně to ještě budeme řešit a debatovat napříč klubem i fanoušky," uvedl slávistický mluvčí Michal Býček.

V hledišti zatím nebudou ani příznivci Baníku Ostrava, kteří se účasti sami zřekli. "Pro klub s tak neuvěřitelnou fanouškovskou tradicí je nesmírně složité a v podstatě nemožné zvolit řešení, které by uspokojilo všechny. Snažili jsme se najít určitý kompromis, ale srozumitelný je také krok a gesto fanoušků, kteří se nechtějí selektovat navzájem a na stadion chtějí buď všichni, nebo nikdo," uvedl výkonný ředitel klubu Michal Bělák.

Také sparťané z "kotle" nabídku od klubu ze stejného důvodu odmítli. "Oslovili jsme už minulý týden zástupce kotle, jestli by při kapacitě minimálně 30 lidí měli zájem se s námi domluvit. Mělo to být ocenění za věrnost a podporu a za druhé by to mělo pozitivní vliv na atmosféru. Zástupci kotle ale s díky odmítli, protože si nedokázali představit, na základě jakého klíče by mezi sebou vybírali takhle malou skupinku. Proto o tom musíme znovu rozhodovat, budeme mít 30 až 50 míst pro fanoušky. Na první dva zápasy jsme v té minimální kvótě brali představitele fanklubů, členy výborů fanklubů," řekl mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

"Navýšení počtu osob nám umožní oběma týmům nabídnout už vysoký komfort, co se týče realizačních týmů. Zároveň nám to například umožní rozšířit týmy z technického zajištění, které doteď musely pracovat v jednom člověku. Jde například o zápasovou režii, která ovládá reklamy na stadionu, obrazovky a zvukový okruh na stadionu," dodal Kasík.

Fanoušci Bohemians 1905 dosud při domácích zápasech využívali přilehlých míst okolo stadionu - utkání sledovali z balkonů vedlejších domů, na štaflích a někteří dokonce na stromě. Nyní se na příští utkání v Ďolíčku v neděli proti Jablonci dostane zhruba 230 permanentkářů.

Asi 250 fanoušků budou mít na Slovácku při středečním duelu s Bohemians. "Naši věrní fanoušci si to zaslouží, věříme v jejich podporu v důležitém zápase o účast v elitní šestce," řekl mluvčí klubu Marek Jurák.

Zhruba dvě stovky nejvěrnějších příznivců dorazí i na zápas Českých Budějovic s Teplicemi. Klub umožnil vstup věrnostním permanentkářům. "Takových permanentek je v oběhu přesně 248 kusů. Právě tolik lidí si kartu koupilo na základně věrnostní slevy, kterou dostali díky tomu, že chodili pravidelně na domácí zápasy v poslední druholigové sezoně," řekl mluvčí ligového nováčka Aleš Strouha.

S účastí asi dvou stovek fanoušků z řad permanentkářů počítá i Slovan Liberec a podobné číslo bude i v Opavě. Jablonec na středeční zápas s Karvinou pozval 120 majitelů celosezonních vstupenek. "Rozeslali jsme e-mailem osobní pozvánky nebo jsme našim fanouškům volali, že ti, kteří nevynechali žádný zápas v sezoně či jen například jeden, mohou přijít na středeční zápas," uvedl jablonecký mluvčí Martin Bergman.

Asi 100 členů fanklubu pozve Mladá Boleslav a se stejným počtem kalkulují i v Teplicích. "Mírně se navýšily pořadatelské a mediální kvóty, rozhodli jsme se pozvat více VIP partnerů a zhruba 100 míst počítáme pro permanentkáře. Bohužel asi systémem kdo dřív přijde, respektive kdo se dřív zaregistruje na internetu," řekl teplický mluvčí Martin Kovařík.

Do kvóty se počítají všichni na stadionu včetně hráčů, členů realizačních týmů a rozhodčích. Některé kluby jako Plzeň či Sparta pro fanoušky v minulých kolech zorganizovaly sledování duelů v autokině.