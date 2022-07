Mění pochybnosti v odvahu, chválí tenisté Djokoviče po triumfu ve Wimbledonu

Wimbledon - Obdiv a respekt si vysloužil srbský tenista Novak Djokovič po zisku sedmého wimbledonského titulu. Bývalá světová jednička a nyní třetí hráč žebříčku porazil ve finále Australana Nicka Kyrgiose 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 a na londýnské trávě triumfoval počtvrté za sebou. Ziskem 21. grandslamového titulu se přiblížil rekordu Rafaela Nadala, jenž má o jednu trofej více.

"Gratuluji Novaku Djokovičovi k sedmému vítězství ve Wimbledonu. Předvedl kontrolovaný a mistrovský výkon. Škoda Nicku. Jsi ale velmi talentovaný a doufám, že tě uvidím brzy v dalším grandslamovém finále," napsal na twitter legendární australský tenista Rod Laver.

Bývalá britská jednička Tim Henman poukázal na to, že se Djokovič dokáže vyhýbat zdravotním potížím. Zatímco Rogera Federera nepouští do hry zraněné koleno a Nadal musel z Wimbledonu odstoupit před semifinále kvůli natrženému břišnímu svalu, Srb zůstává i v pětatřiceti letech fit.

"Opravdu věřím, že má hlad a motivaci se stále vracet a soutěžit. Vemte si, jaký speciální vztah musel Novak mít se svým trenérem Marianem Vajdou a jaký má i teď s Goranem (Ivaniševičem). Myslím, že oba dokážou z Djokoviče vytáhnout to nejlepší," řekl Henman.

Djokovič získal první grandslamový titul v této sezoně. Na Australian Open nestartoval kvůli tomu, že nebyl očkovaný proti koronaviru, na antukovém Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále. "Je to velký šampion. Říkali, že potrvá dlouho, než zase vyhraje grandslam, ale nakonec to nebylo tak dlouhé. Zabralo to přesně tolik času, kolik potřeboval, aby se srovnal z věcí, které se mu staly," uvedl Ivaniševič.

K jeho velké mentální síle se vyjádřil i americký tenista Tennys Sandgren: "Je to neuvěřitelný alchymista. Dokáže změnit bitevní pole ve svatyni a pochybnosti v odvahu," řekl. Souhlasil s ním i šestnáctý hráč světa Denis Shapovalov. "Neustále zvedá laťku. Je to velký šampion," napsal kanadský tenista, který skončil letos ve Wimbledonu ve druhém kole.