Méně než polovina nových léků proti rakovině měla výrazný přínos, uvádí studie

Madrid - Méně než polovina nových léků proti rakovině registrovaných ve Španělsku v posledních 12 letech měla relevantní účinky na zdraví či na dobu přežití pacientů. Uvádí to studie španělských vědců, na kterou upozornil deník El País. Jen desetina nových léků pak podle nich měla i pozitivní přínos pro kvalitu života nemocného.

Studie španělských vědců, kterou zveřejnil odborný časopis The European Journal of Health Economics, se zaměřila na účinky léků proti rakovině, které schválil španělský regulátor od roku 2010 do září loňského roku. Celkově se jednalo o 73 léků, které se využívaly v téměř 200 postupech při léčbě solidních nádorů, které vytvářejí pevná ložiska. Výzkum nebral v potaz účinky na léčbu hematologických neboli "tekutých" nádorů, například leukémie.

Podle analýzy dat, které sbírá španělské zdravotnictví, ve více než polovině léčebných postupů neměly nově registrované léky podstatný klinický dopad na zdraví pacienta. Ve více než 55 procentech léčebných postupů pak nové léky nevedly k prodloužení doby přežití pacienta. Léky registrované v posledních 12 letech podle studie prodloužily v průměru život pacientů o čtyři a půl měsíce. Podle autorů je velmi malý i přínos v případě kvality života pacientů. Ta se zvýšila jen v případě desetiny pacientů léčených s použitím nově registrovaných léčiv.

Autoři studie považují přínos nově registrovaných léků proti rakovině za nízký. S tím souhlasí i přední odbornice na zdravotnickou ekonomiku Beatriz Gonzálezová Lópezová-Valcárcelová. "Klinické přínosy jsou celkově malé a není to moc povzbudivý pohled na to, jak postupuje boj proti rakovině," řekla deníku El País.

Lepších výsledků dosahují léky, které jsou proplácené veřejným zdravotnickým systémem. To autoři považují za pozitivní zprávu. "Na druhé straně jsme zjistili, že přínos ohledně celkového dožití (pacientů) je často mizivý a že tu stále je významná část léků proplácených z veřejného zdravotnictví, jejichž klinický přínos nedosahuje takové úrovně, aby byl považován za relevantní," uvedl jeden z autorů studie Pelayo Nieto.

Podle posledních údajů se výdaje španělského veřejného zdravotnictví na léky pro onkologickou léčbu v letech 2016 až 2021 zdvojnásobily na více než tři miliardy eur (zhruba 70 miliard korun). To bylo více než deset procent celkové útraty za léčiva a další zdravotnické výrobky.