Mendelovu univerzitu do zvolení nového rektora povede exministr Plaga

Brno - Mendelovu univerzitu v Brně povede do zvolení nového rektora náměstek ministra školství a dřívější ministr za ANO Robert Plaga. Pověřil jej současný ministr Petr Gazdík (STAN), oznámila ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. V čele univerzity v pondělí skončila Danuše Nerudová. Dneškem mělo začít funkční období zvoleného rektora Vojtěcha Adama, jenž však rezignoval kvůli pochybnostem o některých jeho publikovaných článcích.

Vysokoškolský zákon říká, že pokud škola neustavila některý ze svých samosprávných orgánů, přechází výkon působnosti na ministerstvo školství nebo na jinou veřejnou vysokou školu. Gazdík se rozhodl pověřit vedením Plagu, jenž univerzitu zná jako její absolvent a někdejší pedagog.

Akademický senát v pondělí zahájil proces výběru nového rektora. Zvolil členy volební komise, která připraví další kroky. Délku procesu odhadl předseda akademického senátu Jiří Skládanka zhruba na dva měsíce. Zatím podle mluvčího univerzity Filipa Vrány zůstávají ve funkcích dosavadní prorektoři Nerudové.

Pochybnosti o zacházení s daty v některých článcích Adamova týmu se objevily loni krátce po jeho zvolení rektorem. Vznikla expertní komise, která u šesti článků doporučila stažení z časopisů. U dalších tří článků komise doporučila stažení alespoň zvážit.

Adam v uplynulých týdnech zdůrazňoval, že pochybení neměla vliv na hlavní výstupy článků a že se snaží vše uvést do pořádku. Rezignaci zprvu odmítal, v pondělí se rozhodl, že do čela univerzity nenastoupí, aby nepoškozoval její dobré jméno a nerozděloval akademickou obec. Nerudová mu poděkovala, měl by prý nyní dostat možnost očistit své jméno. Senátorům v pondělí řekla, že pokud by Adam nerezignoval, hrozila škole izolace, přišla by o zástupce v pracovních skupinách České konference rektorů i grantových agenturách.