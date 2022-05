Memphis se jasnou výhrou v NBA vyhnul vyřazení, Milwaukee vede nad Bostonem

New York - Basketbalisté Memphisu v pátém utkání čtvrtfinále play off NBA deklasovali Golden State 134:95 a snížili stav série na 2:3 na zápasy. Jedna výhra dělí od postupu obhájce titulu z Milwaukee, kteří zvládli koncovku klíčového pátého duelu s Bostonem a zvítězili 110:107 i díky 40 bodům Janise Adetokunba.

Boston přitom v poslední čtvrtině vedl o 14 bodů a ještě 100 vteřin před koncem držel náskok šesti bodů. Pak ale dal Adetokunbo trojku a Jrue Holiday další trojkou vyrovnal. Jayson Tatum sice trestnými hody vrátil půl minuty do konce vedení Bostonu, ale vzápětí si Celtics nepohlídali doskok při trestných hodech Adetokunba.

Bobby Portis doskočil míč a košem zápas rozhodl. Holiday totiž poté dvakrát ubránil Marcuse Smarta a uhájil tak vítězství, které Bucks ještě potvrdili trestnými hody. "Kdybychom lépe vzali hráče na záda při těch trestných hodech, tak bychom vyhráli. Oni ale ukázali, jak jsou dobří. Předvedli několik akcí hodných šampionů. Na nás teď je, abychom se zvedli a vynutili si sedmý zápas," řekl Smart.

Nejlepšími střelci Bostonu byli Tatum s 34 body a Jaylen Brown s 26 body. Milwaukee kromě Adetokunba táhl právě Holiday, který k 24 bodům přidal osm doskoků a osm asistencí.

Nečekaně jasný průběh mělo druhé čtvrtfinále, ve kterém Memphis vedl ve třetí čtvrtině nad Golden State už o hrozivých 55 bodů a útočil na nejvyšší výhru v historii play off (o 58 bodů).

Nakonec zvítězil o 39 bodů, když v poslední části už šetřil opory. Bez zraněné hvězdy Ja Moranta předvedli Grizzlies skvělý týmový výkon. Jaren Jackson, Desmond Bane a Tyus Jones dali shodně po 21 bodech a další čtyři spoluhráči měli dvouciferný počet bodů.

"Věděli jsme, jak se věci mají, když soupeři chybí výhra k postupu. Nic zásadního jsme neměnili. Prostě jsme se koukli na video, co jsme měli udělat lépe, šli jsme na hřiště a prostě jsme to dělali správně. Je to skvělá výhra, ale stále prohráváme a musíme vyhrát další dva zápasy," řekl Jackson. "Je to pro nás opravdu úžasná výhra a skvělý způsob, jak se vrátit do série," dodal trenér Memphisu Taylor Jenkins.

Golden State chyběl trenér Steve Kerr, který byl pozitivně testován na covid. "My měli dnes hrozně moc ztrát, kvůli kterým jsme se nedostali do pohody. Naopak soupeř získal sebevědomí a pak se to nabalovalo jako sněhová koule,“ řekl Kerrův asistent Mike Brown k 22 ztrátám Warriors.

NBA - 2. kolo play off: Východní konference - 5. zápas: Boston - Milwaukee 107:110, stav série 2:3. Západní konference - 5. zápas: Memphis - Golden State 134:95, stav série 2:3.