Memphis/Cleveland (USA) - Den po skončení základní části NBA se ocitly bez trenérů také neúspěšné týmy Memphisu a Clevelandu. Vedení Grizzlies propustilo J.B. Bickerstaffa, který ve druhé sezoně za sebou nedokázal mužstvo dovést do play off, Larry Drew se dohodl s Cavaliers na odchodu poté, co tým bez hvězdného LeBrona Jamese patřil k nejslabším celkům celé soutěže. Už před nimi přišel o místo na lavičce Sacramenta Dave Joerger.

V rámci změn ve vedení Grizzlies byl také dosavadní generální manažer Chris Wallace sesazen do role skauta. Změny oznámil majitel klubu Robert Pera jen pár hodin poté, co Bickerstaff a Wallace mluvili s novináři a generální manažer ujišťoval, že si trenér funkci udrží.

Memphis měl sice v úvodu sezony výrazně pozitivní bilanci 12 výher a 5 proher, pak se ale týmu přestalo dařit a v tabulce Západní konference obsadil dvanácté místo daleko za postupem do vyřazovací části.

Čtyřicetiletý Bickerstaff vedl Grizzlies od listopadu 2017, kdy byl jmenován dočasným koučem po odvolání Davida Fizdalea. Loni v květnu pak byl v roli hlavního trenéra potvrzen.

Jednašedesátiletý Drew se na pozici hlavního kouče Clevelandu posunul v říjnu po úvodních šesti porážkách v sezoně. Na špatný vstup do ligy tehdy doplatil vyhazovem Tyronn Lue, jemuž dělal asistenta. Jeho původně dočasné působení se brzy změnilo na permanentní, ale mužstvo finalistů z předchozích čtyř sezon po odchodu Jamese do Los Angeles Lakers výsledkově dál spíše paběrkovalo.

Drew, který dříve trénoval také Atlantu a Milwaukee a s Cavaliers slavil jako asistent titul v roce 2016, s ním zažil jen 19 vítězství. Horší bilanci měli pouze New York Knicks (17).