Memoriál Luboše Tomíčka dál čeká na českého vítěze, vyhrál Ukrajinec Levišyn

Praha - Vítězem 53. ročníku plochodrážního Memoriálu Luboše Tomíčka se stal Ukrajinec Marko Levišyn. Finálovou jízdu vyhrál před českým trojlístkem Eduard Krčmář, Jan Kvěch, Václav Milík. Pátý skončil polský závodník Krzysztof Buczkowski, který byl za Kvěchem druhým nejlepším jezdcem v základní části.

Dvaadvacetiletý Levišyn patřil mezi trio dvanáctibodových plochodrážníků po odjetí 20 jízd základního rozpisu, ale i díky dvěma výhrám v jeho závěru měl z nich nejlepší bilanci. Po Kvěchovi a Buczkowském si tak mohl vybírat startovní pozici na finálovou jízdu. Naproti tomu druhý muž nedělní Zlaté přilby v Pardubicích Milík pouze čekal, jaké místo pro něho zůstane po volbě čtveřice finálových soupeřů.

Jak se nakonec ukázalo, Levišyn zvolil dobře. Od startu soupeřům odjel a i díky zápolení českého tria vedoucí pozici bez větších problémů uhájil. "Podařilo se mi během večera vyladit motorku tak, abych byl pak ve finále nejrychlejší. Jde o jedno z nejcennějších vítězství v mé kariéře a já jsem hrozně spokojený s tím, jak se to dnes povedlo," pochvaloval si Levišyn.

Krčmář napravil dojem z Pardubic, kde skončil už ve čtvrtfinálové skupině. "Zlepšil jsem se oproti Zlaté přilbě. Včera mi to nejelo a nebyl jsem ve své kůži, ale dnes se mi od první jízdy dařilo. Dráha byla krásná a byla tady super atmosféra," řekl Krčmář. "Na Tomíčkově memoriálu je to můj nejlepší výsledek. Už jsem byl i třetí, tak zbývá už jen to první místo," dodal s úsměvem.

Kvěch ztratil v základní části jediný bod, když ho předčil právě Levišyn. Stejně jako pro Krčmáře bylo i pro něho na Zlaté přilbě konečnou už čtvrtfinále. A měl radost, že se dokázal na závěr prodlouženého plochodrážního víkendu prosadit na stupně vítězů.

"Mám za sebou čtyři závody ve čtyřech dnech, ale já mám rád, když mám hodně závodů. Prožil jsem skvělé dny, jen škoda té Zlaté přilby," mrzelo Kvěcha, který jel už v pátek rovněž na svítkovském oválu na východě Čech závěrečný závod mistrovství Evropy a v sobotu v Polsku bojoval o postup do polské extraligy.

"Bylo to dnes krásné finále. Celý večer se mi dařilo, ale tak to v ploché dráze chodí - vše pak může být jinak. Škoda, že jsem špatně odstartoval, už se mi pak nepodařilo dostat se před Marka, který byl ale hodně rychlý a patří mu gratulace. Dneska nám to tady ukázal," ocenil Kvěch.

Z dalších Čechů v šestnáctičlenné startovní listině byl desátý Daniel Klíma a dvanáctý Petr Chlupáč.

Posledním domácím vítězem tradičního závodu zůstává i nadále Matěj Kůs, který slavil triumf v roce 2010.