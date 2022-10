Meloniová v italském parlamentu: Chceme efektivnější EU, podpoříme Ukrajinu

Řím - Itálie bude dál věrným spojencem v NATO, bude pokračovat v podpoře Ukrajiny a nemá v úmyslu sabotovat chod Evropské unie, kterou chce ale udělat "efektivnější". Řekla to dnes nová italská premiérka Giorgia Meloniová v dolní komoře parlamentu, která má večer hlasovat o důvěře její vládě. Uvedla rovněž, že řešením energetické krize nemůže být evropské ustupování požadavkům ruského prezidenta Vladimira Putina. Slíbila, že její vláda zastaví nelegální migraci z Afriky a znovu odmítla spojování své osoby s fašismem.

"Nikdy jsem neměla žádné sympatie ani blízkost k antidemokratickým režimům. K žádnému režimu, včetně fašismu," řekla Meloniová, jejíž krajně pravicová strana Bratři Itálie (FdI) vyhrála před měsícem parlamentní volby. Její koaliční vláda je označovaná za nejvíce pravicovou od druhé světové války a tvoří ji též zástupci další krajně pravicové strany Liga, pravicové strany Vzhůru Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho a několik nestraníků.

Meloniová dnes ve víc než hodinovém projevu, na jehož konci se dočkala nadšeného potlesku a pokřiků "Giorgia, Giorgia", také slíbila, že její vláda bude bojovat proti pašerákům migrantů. Řekla, že nemá v úmyslu žádným způsobem zpochybňovat právo na azyl pro ty, kteří prchají před ozbrojenými konflikty. Pašeráci ale podle ní nebudou rozhodovat o tom, kdo se dostane z Afriky do Itálie. Meloniové strana a Liga prosluly protimigrační rétorikou a Salvini v letech 2018 a 2019 jako ministr vnitra lodě nevládních organizací s uprchlíky nepouštěl do italských přístavů dříve, než ostatní země EU slíbily, že s jejich převzetím Itálii pomohou.

Meloniová dnes zákonodárcům představila program své vlády a varovala, že zemi čekají kvůli válce na Ukrajině a energetické krizi složité časy. "Podlehnout Putinovu vydírání energiemi by ale problém nevyřešilo, naopak by ho to umocnilo tím, že by to otevřelo cestu k dalším požadavkům a vydírání," řekla Meloniová. Vláda se podle ní více zaměří i na podporu domácností a firem, které mají problémy kvůli vysokým cenám. Krize by se ale podle ní měla řešit víc i na mezinárodní úrovni.

Nová italská premiérka také ujistila, že její vláda nebude sabotovat chod EU, ale že ji chce udělat efektivnější pro reagování na různé krize. "Itálie nechá slyšet v Evropě svůj hlas, který odpovídá velkému zakládajícímu národu (tohoto uskupení). EU ale není elitní klub se členy skupiny A a skupiny B," uvedla Meloniová. Unii označila za dům, který spolu čelí krizím, jež členské země mohou jen obtížně zvládnout samy.

Meloniová se úřadu, jako první žena v Itálii, ujala o víkendu. Koalice pravicových stran, kde je FdI nejsilnější formací, přesvědčivě vyhrála zářijové volby a v parlamentu má většinu. Očekává se proto, že nový kabinet dnes hladce získá důvěru poslanců. Hlasování má začít v 19:00. Ve středu pak musí ještě důvěru vládě vyslovit senátoři, což se rovněž očekává.