Meloniová: Je lež, že zbraně pro Ukrajinu jdou na úkor Itálie

V Poslanecké sněmovně premiérka Giorgia Meloniová reagovala na námitky části opozice. Ministr zahraničních věcí Antonio Tajani: "Vždy budeme informovat bezpečnostní komisi".

Posílání zbraní na Ukrajinu nadále podněcuje parlamentní debatu. Premiérka Giorgia Meloniová se ve svém projevu v Poslanecké sněmovně vrací k vysvětlení, proč Řím nadále vojensky podporuje Kyjev.

"V této souvislosti chci upřímně říci, že to považuji za směšnou propagandu těch, kteří tvrdí, že Itálie vydává peníze na posílání zbraní na Ukrajinu, čímž je odvádí od potřeb našich spoluobčanů. To je nepravdivé a všichni to v této Sněmovně víme. Itálie posílá na Ukrajinu materiál a komponenty, které již má ve svém vlastnictví, které naštěstí nepotřebuje použít a které posíláme Ukrajincům také proto, abychom předešli možnosti, že je jednou budeme muset použít sami. Protože zbraně posíláme na Ukrajinu také proto, abychom udrželi válku mimo zbytek Evropy a mimo náš domov. Takže říkat Italům, že kdybychom Ukrajině nedodávali zbraně, mohli bychom zvýšit důchody nebo snížit daně, je lež, kterou hodlám nazývat pravým jménem."

Mezitím bylo v Bruselu přijato rozhodnutí, které vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josep Borrell označil za "historické". Vlády 27 členských států EU dosáhly politické dohody, že během příštích dvanácti měsíců dodají Ukrajině milion kusů zbraní na obranu proti ruské agresi, která začala před rokem 24. února. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani vysvětluje, jak hodlá vláda pokračovat v nezbytné diskusi s Parlamentem.

"Spěchat je problém, narychlo vyrábět a narychlo dodávat munici na Ukrajinu. Italská vláda má povolení Parlamentu k vyslání vojenského materiálu do konce roku, a pokud bude rozhodnuto o vyslání dalšího vojenského materiálu, bude Parlament informován prostřednictvím Copasiru".