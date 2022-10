Meloniová dostala pověření sestavit vládu, předložila seznam ministrů

Řím - Italský prezident Sergio Mattarella dnes pověřil sestavením nové italské vlády šéfku postfašistické strany Bratři Itálie (FdI) Giorgiu Meloniovou. Politička, jejíž strana vyhrála zářijové volby, pověření přijala a v rozporu se zvyklostmi rovnou předložila seznam ministrů. Nová vláda složí přísahu v sobotu v 10:00 SELČ, řekl šéf prezidentské kanceláře Ugo Zampetti. Meloniová se stane první ženou v čele italského kabinetu.

Prezident Mattarella ocenil rychlý průběh jednání o nové vládě. "Neuplynul ani měsíc od voleb," uvedla hlava státu, podle které Itálie potřebuje rychle vládu s podporou parlamentu.

Ministerstvo zahraničí povede bývalý eurokomisař Antonio Tajani ze strany Vzhůru Itálie (FI), který bude i vicepremiérem. Zásadní post ministra financí obsadí představitel Ligy Giancarlo Giorgetti. Šéf Ligy Matteo Salvini bude vicepremiérem a ministrem infrastruktury a dopravy. Salvini původně chtěl pro sebe ministerstvo vnitra, které ale bude řídit římský prefekt Matteo Piantedosi.

Vládu vytvořily strany pravicového bloku, který má v parlamentu pohodlnou většinu. Kabinet má 21 ministrů, 11 jich jmenovali Bratři Itálie, pět Vzhůru Itálie a pět Liga. Šest ministerstev budou řídit ženy. O důvěru kabinet požádá podle tisku příští týden.

Pravicová až krajně pravicová orientace nové vlády se podle komentátorů projevila i ve změně názvů některých ministerstev. Nová italská vláda tak bude mít ministerstvo zemědělství a potravinové suverenity či ministerstvo rodiny a porodnosti, které bude řídit velmi konzervativní politička Eugenia Roccellová.

Jednání o nové vládě tento týden zkomplikovaly výroky bývalého premiéra a šéfa strany Vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho. Ten na nahrávce z jednání poslaneckého klubu tvrdí, že obnovil vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Kritizoval také Ukrajinu, že válku částečně způsobila sama silnějšími útoky na ukrajinské oblasti, které kontrolují proruští separatisté. Berlusconi následně popřel, že měl nedávno kontakty s ruským prezidentem.

Meloniová reagovala prohlášením, ve kterém slíbila, že její vláda bude dále podporovat Ukrajinu v boji proti ruské agresi a že Itálie bude plnohodnotným členem EU a Severoatlantické aliance.

Strany, které míří do opozice, ve čtvrtek Meloniovou vyzvaly, aby se kvůli Berlusconiho výrokům nestal ministrem zahraničí představitel FI. To se nakonec nestalo. Berlusconi ale nezískal ministerstvo spravedlnosti, o které velmi stál. To bude nakonec řídit poslanec za FdI a bývalý benátský prokurátor Carlo Nordio.

Bratři Itálie získali minulý měsíc ve volbách 26 procent hlasů, druhá skončila středolevicová Demokratická strana (PD) s 19 procenty a třetí se umístilo Hnutí pěti hvězd s 15 procenty. Dva spojenci Meloniové, středopravicová FI a krajně pravicová Liga exministra vnitra Salviniho, dostaly osm, respektive devět procent.