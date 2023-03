Měli jsme víru v úspěch. Věřím, že budeme ještě lepší, řekl Martinec

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 26. března 2023, Hradec Králové. Zleva trenér Hradce Králové Tomáš Martinec a asistent trenéra Hradce Králové Tomáš Hamara oslavují gól.

Hradec Králové - Na den přesně po pěti letech oslavili hokejisté Hradce Králové postup do semifinále play off extraligy. Vůbec poprvé se to ale povedlo Tomáši Martincovi v roli hlavního trenéra, dosud bylo jeho největším úspěchem čtvrtfinále.

Hradec Králové stvrdil postup v pátém utkání, které nabídlo jasně nejvíc gólů v celé sérii - deset. "Liberec znovu ukázal, že má zkušený a kvalitní tým. Po druhém gólu jsme malinko podlehli euforii a skóre otočil. Byl to velký boj, ale podařilo se nám srovnat a v závěru znovu rozhodnout. Byl to krásný zápas pro diváky se šťastným koncem pro nás," řekl Martinec po vítězství 6:4.

Série přitom nezačala pro Mountfield ideálně, ztratil první domácí zápas. V tu chvíli by si málokdo pomyslel, že o osm dnů později bude slavit postup bez jediného dalšího zaváhání.

"Byť to podle výsledku 4:1 nevypadá, tak každý zápas byl velký boj a rozhodovaly maličkosti. Přestože jsme prohrávali, hráči ukázali charakter a odvedli skvělou práci. Musím tým pochválit za to, jak hráči pracovali jeden pro druhého, jak byli soudržní a že dokázali takhle silného soupeře, jako je Liberec, porazit," vzkázal Martinec do kabiny.

Misky vah se na stranu Hradce Králové naklonily na ledě soupeře, kde Východočeši získali dva body. "Se vší pokorou si myslím, že v každém zápase jsme byli o trošičku lepší než Liberec. Hráli jsme poměrně dobře to, co jsme chtěli, a drželi jsme se našeho systému," těšilo Martince, jehož týmu vždy pomohl první gól. "Měli jsme víru v úspěch. Ve finále ale rozhodovaly detaily a někdy i štěstí," doplnil pokorně.

Bezpochyby rozhodovaly i síly, které hrály v hradecký prospěch. Východočeši postoupili přímo do čtvrtfinále, Liberec musel hrát předkolo. "Po základní části jsme měli nějaké šrámy a ne všichni kluci byli zdravotně připraveni hrát předkolo. Díky tomu, že jsme do čtvrtfinále postoupili přímo, jsme se dali dokupy a odpočinuli si. Liberec měl v nohách pět těžkých zápasů s Plzní, což v sérii určitě hrálo roli," uvedl Martinec.

Hradec Králové si na postup do semifinále počkal na den přesně pět let, předchozí totiž slavil 26. března 2018 - a rovněž po sérii s Libercem. Před rokem si Mountfield prošel po prvenství v základní části velkým zklamáním a hned na úvod prohrál s Mladou Boleslaví. Nyní si vše vynahradil.

Už teď je jisté, že sezonu bude moci hodnotit jako úspěšnou. Mezi hlavní favority na titul přece jen nepatří, další postup už by se dal považovat za překvapení. "Odvedli jsme skvělou práci v Lize mistrů a přestože jsme si procházeli zdravotními problémy, tak souhlasím, sezona je úspěšná. Ale ještě nekončí. Vylížeme si rány a připravíme se na dalšího soupeře," řekl Martinec.

Tím může být ještě kdokoli ze čtveřice Pardubice, Vítkovice, Sparta a Třinec. Hradecký tým před sebou bude mít zase o stupeň větší výzvu. "Nejdůležitější bude, abychom měli víru v náš systém a hokej, který hrajeme. Pak můžeme být úspěšní a měřit se s jakýmkoli soupeřem," řekl Martinec, jehož celek ale bude muset vynechat zbytečné fauly a další chyby především ze závěrů utkání. "Nemáme tolik zkušeností z takhle těžkých zápasů. Věřím, že jsme je teď nabyli, chyb se vyvarujeme a budeme lepší," uzavřel.