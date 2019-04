Chomutov - Hokejisté Pardubic byli jednoznačně nejhorším týmem extraligy, v základní části a skupině o umístění vyhráli jen 13 z 58 zápasů, v baráži ale přišla proměna a Dynamo si již po 9. kole zajistilo účast mezi elitou i pro příští sezonu. Podle kapitána Tomáše Rolinka si hráči uvědomovali vážnost situace, semknuli se a pomohl jim i úspěšný úvod baráže, kdy porazili oba prvoligové celky České Budějovice a Kladno.

"Co se s námi stalo? Mám na to svůj názor. Když to tady narychlo v emocích po vítězném zápase zhodnotím, tak si myslím, že jsme měli stažený zadek. Všichni hráči jsme se báli, že o extraligu můžeme přijít," řekl Rolinek po vítězném zápase v Chomutově, po kterém mají Pardubice jistotu, že jejich nepřetržitá účast v nejvyšší soutěži od roku 1950 bude pokračovat.

"Není sranda vědět dva měsíce, že jdete do baráže. Všichni říkali, že jsme měli čas se na to připravovat, ale ono nejde všechno prohrávat a pak najednou lusknout prstem a vyhrávat. Z toho jsme měli strach. A je super, že jsme to zvládli. Máme radost. Nechtěli jsme dopustit, aby takové hokejové město přišlo o extraligu. Klobouk dolů před klukama," uvedl devětatřicetiletý útočník.

Na Rolinkovi byla stejně jako na dalších hráčích vidět obrovská úleva, že Pardubice budou i nadále extraligové. "Na ledě jsme to odválčili. Teď je to neskutečný pocit. Nedá se to srovnávat. Play off je krásná věc, ale tohle je boj o přežití celého klubu. I fanoušků," podotkl Rolinek. "Hráli jsme týmově. Nikdo nevyčníval, jedna lajna nebo jeden hráč. Všichni bojovali, bránili. Poctivě jsme to odehráli," řekl.

Baráž je podle něj náročná hlavně psychicky. "Člověk je zvyklý na nějakou zátěž, odehrál jsem i mezinárodní zápasy. Ale hlava dostala zabrat. I když jsme měli nějaký náskok, pořád se bojíte, že o to můžete přijít lousknutím prstu. Můžete prohrát jeden dva zápasy a může se všechno srovnat. Takže se bojíte pořád. Prakticky celou baráž," řekl dlouholetý reprezentant, který byl kapitánem reprezentace na zlatém mistrovství světa v roce 2010.

Pardubicím hodně pomohl vydařený vstup do baráže. I když předtím prohrávaly, na začátku zvládly doma duel s Českými Budějovicemi. "A potom i utkání na Kladně. I když jsme byli horší, soupeř nás přehrál, měl šance. Ale vyhráli jsme tam 5:0. Tyhle zápasy vlévaly pozitivní emoce do týmu, do každého hráče. Začali jsme si věřit, hráli obětavě. Najednou nám to začalo vycházet. Když jsme všichni byli připravení na zápas emocemi, nažhavení, tak se nám dařilo," řekl Rolinek.

Přemýšlet nad tím, jak mohla sezona vypadat, kdyby Východočeši podobně hráli od začátku, rodák ze Žďáru nad Sázavou nechtěl. "Celá sezona byla divná. Takže to se nedá říct. Kdyby... To nechci říkat. Celá sezona byla s přešlapy, divnými kroky. Všechno od února směřovalo k tomu, že jdeme do baráže," uvedl Rolinek.

Baráž si stejně jako celý klub zahrál podruhé za tři roky. "Tehdy jsme hráli do posledního utkání, tentokrát je to hotové po devíti, navíc jsme měli náskok. Ale já měl o to víc stažený zadek, protože jsem věděl, že stát se může cokoliv. Může se jednou prohrát a hned jsme na tom špatně. Takže nechci to srovnávat. Obě baráže byly psychicky náročné. Jsem psychicky totálně vyždímaný. Vyčerpaný," přiznal.