Měli jsme na to Belgii porazit, řekl fotbalista Krmenčík

Praha - Podle útočníka Michaela Krmenčíka měli čeští fotbalisté na to, aby v utkání kvalifikace mistrovství světa proti favorizované Belgii vyhráli. Mrzelo ho, že reprezentanti v závěru nedali vítězný gól, ale remízu 1:1 s lídrem žebříčku FIFA bral. Pokud bude národní tým v podobných výkonech pokračovat, nemá o něj Krmenčík strach.

"Myslím, že jsme měli na to je dnes porazit. Byli jsme od toho kousek. Myslím, že jsme odehráli slušné utkání. Jen škoda, že u toho (kvůli koronaviru) nebyli fanoušci. Myslím, že každý, kdo dnes byl na hřišti, se na sebe může podívat do zrcadla, že tam nechal úplně všechno," uvedl Krmenčík v nahrávce pro média od FAČR.

Český tým vedl od 50. minuty po gólu Lukáše Provoda. Za 10 minut srovnal Romelu Lukaku, ale v závěru domácí favorita překvapivě přehrávali a měli blíž k vítězství. "Co hráč Belgie, to persona. Myslím, že jsme se jim vyrovnali v bojovnosti a nasazení, což jim dělalo celkem problémy," poznamenal Krmenčík.

"Myslím, že na šance jsme zvítězili. Škoda, že to tam v závěru nepadlo. Béřa (Bořil) tam měl šanci, Sukovi (Součkovi) to vytáhli z brankové čáry. Tlačili jsme, hráli jsme nahoru dolů. Ale bod bereme. Myslím, že se nemáme za co stydět," doplnil útočník PAOK Soluň.

V útoku nahradil chybějícího Patrika Schicka a za reprezentaci nastoupil v základní sestavě v soutěžním utkání poprvé od předloňského listopadu. Po čtvrthodině po hezké akci trefil tyč. "Moc jsem si ten zápas užil. Po dlouhé době jsem dostal šanci v základu, jsem rád, že tady vůbec můžu být. Myslím, že se nemáme za co stydět," řekl Krmenčík.

Český celek má po dvou zápasech skupiny čtyři body, ve středu na úvod kvalifikace zvítězil 6:2 nad Estonskem. "Myslím, že to pomůže sebevědomí hrát takhle s Belgií. Vytvořil se tady super tým. Musím říct, že po dlouhé době tu máme takhle dobrou partu. Musíme se těmto týmům vyrovnat bojovností. Když takhle budeme každý makat, tak se toho nebojím," dodal Krmenčík.