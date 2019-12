Měli jsme celý zápas makat jako v závěru, řekl kouč Varaďa

Ostrava - Nevydařený úvod zápasu a vysoký počet vyloučených hráčů se podle trenéra Václava Varadi podepsaly pod porážku českých hokejistů s Německem na mistrovství světa hráčů do 20 let. Češi si sice zkomplikovali cestu do čtvrtfinále, Varaďa však play off nyní neřeší. Chce se soustředit na další utkání proti týmu USA.

"Měli jsme šílený start. Faul po pěti vteřinách, inkasovat gól, to jsme v plánu neměli. To je pak obtížné. Chtěli jsme na ně vletět, věděli jsme, že mají zápas z předchozího dne. Vyloučení nám ale vzalo šmrnc," řekl Varaďa novinářům po porážce 3:4.

Nevydařený úvod hru jeho týmu ovlivnil. "Kluci se snažili, ale v průběhu první třetiny to bylo nemastné neslané. Nemohli jsme se dostat do tempa, byla tam spousta zbytečných vyloučení, díky kterým hráči vypadávali z tempa. A i když jsme ve třetí třetině notně dotahovali, dneska bylo štěstí na straně soupeře. Inkasovali jsme třikrát v oslabení a to beru jako klíčovou věc," zhodnotil zápas.

Němci přitom český výběr nepřekvapili. "Jenom číhali na svoje příležitosti, využili tři přesilové hry a to rozhodlo," řekl Varaďa. Nováček elitní skupiny zejména díky využitým početním výhodám neustále vedl, ve třetí třetině až 4:1. "Němci to pak zatáhli, stáli mezi červenou a modrou čárou. My jsme museli nahazovat kotouče a museli jsme se dostat dovnitř," uvedl.

Češi po gólech Jana Jeníka a Libora Zábranského duel zdramatizovali, vyrovnat ale nedokázali. "Z kluků jsem cítil, že hrozně chtějí. První dvě třetiny takový projev nebyl. Po snížení jsem cítil, že to můžou dát. Nabádal jsem, že na gól potřebujeme deset minut. Zažili jsme v hokeji spoustu obratů a věřil jsem, že to může být jeden z nich. V závěru dřeli, jak měli makat šedesát minut," řekl třiačtyřicetiletý trenér.

V obou dosavadních zápasech měl český tým problém se zbytečnými fauly. "Je to na hráčích a vyspělosti daného kluka. Jak se s tím popasuje, jak si dá pozor, jak bude kontrolovat hokejku. Musí poznat okamžik, kdy dohrát hráče a kdy ne. Kluci si nedali pozor," uvedl Varaďa. S přemotivovaností však podle něj fauly nesouvisely.

Teď bude mít český tým den volna, v pondělí se utká s Američany a v úterý s Kanadou. "Budeme se snažit připravit na těžké soupeře, kteří nás budou čekat. Říkal jsem, že Němci nebudou lehkým soupeřem. Musíme si věci rozebrat, ukázat a věřím, že se kluci zlepší a vyvarují se faulů, které nás stály tenhle zápas," dodal Varaďa.