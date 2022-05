Měli bychom vnímat krizi i jako příležitost, řekl na konferenci Bartoš

Hradec Králové - O krizi by se podle vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) mělo mluvit i jako o příležitosti, jak věci rychleji měnit, za využití zkušeností z pandemie koronaviru, ale i v souvislosti s válkou na Ukrajině. Řekl to dnes při zahájení 24. ročníku dvoudenní konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové. Stejně jako on vyzvala k důrazu na kybernetickou bezpečnost také místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Úvodem konference se nesl také apel na urychlení digitalizace.

"Digitalizace šetří peníze, šetří lidem čas a nabízí odpovědi na otázky, které jsme si doposud nedokázali položit. Tak, jak se společnost rychle mění a výzvy padají na stůl, bavme se o následujících letech, i když budeme řešit krize, energetické či inflační. Pojďme brát naše zkušenosti z pandemie koronaviru, ale i v souvislosti s válkou na Ukrajině jako motor k tomu, proč věci měnit," řekl Bartoš.

Základem digitalizace je strategie Digitální Česko, která vznikala několik posledních let. Jako jednu z priorit Bartoš zmínil zavedení celoevropské digitální identity a digitálního podpisu, posilování kybernetické bezpečnosti a také vzdělávání IT odborníků. Česko podle něj vynaloží přibližně 40 miliard korun z Národního plánu obnovy (NPO) na rozvoj e-governmentu, elektronického obchodování a digitální transformaci.

Důležitým tématem konference je také českého předsednictví v Evropské unii, které začne v červenci.

"České předsednictví bude velmi dobře umístěné v čase, aby posílilo kybernetickou bezpečnost, což nyní dostává daleko větší grády, když se potřebujeme bránit v rámci hybridní války s Ruskem. Zásadní věcí bude také pomoci připravit Evropu na to, že se začne plnit nová evropská legislativa, ať už je to zákon o digitálních službách nebo o digitálním trhu," řekla Jourová. Upozornila, že Evropa prochází revolucí, kdy chce napravit řadu věcí, které digitální éra přinesla.

V posledních letech se na dvoudenní konferenci ISSS registruje v průměru 1800 účastníků, konference je zaměřena na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Mezi hlavní témata témata letošního ročníku patří záměry a plány v e-governmentu pro aktuální volební období, digitální identita nebo kybernetická bezpečnost a krizové řízení. V plánu je kromě více než 150 přednášek a diskusí také výstavní část, ve které se představí dodavatelé technologií a různých internetových služeb.

Konference kromě prezentací a přednášek nabízí i vyhlášení různých soutěží, dnes večer budou známi vítězové klání o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb.