Měl jsem nejvíc zákroků v životě, řekl po výkonu v Hradci kladenský Bow

Hradec Králové - Kladenský gólman Landon Bow neuvěřitelným způsobem zazářil v zápase hokejové extraligy na ledě druhého Hradce Králové, jemuž pochytal 65 střel a zajistil Rytířům vítězství 4:3.

"Byl to nejspíš můj nejlepší zápas za několik posledních let a měl jsem nejvíc zákroků za celý život. Stanovil jsem si osobní rekord, je to úžasné,“ řekl Bow. "Teď jsem opravdu unavený, asi budu dlouho spát,“ smál se.

Kladno po první třetině vedlo 4:1. Od přestávky už ale mělo na ledě prakticky jen jednoho muže. Bow čelil ve zbytku zápasu obrovskému tlaku domácích. Hradec vyslal na branku 68 střel, dalších 37 poslal mimo nebo je hosté zblokovali. Zvládl ale jen snížit a výhru slavili Rytíři.

"Byla to zábava. Nemáte ani chvilku, abyste o čemkoli přemýšleli. Jenom reagujete a hrajete hokej. A jsem super šťastný, že jsme získali tři body," uvedl kladenský brankář.

Nejtěžší práci měl ve druhé třetině. Pokud by domácí tým snížil, patrně by ho Rytíři už těžko zastavovali. "Ta třetina mi přišla nekonečná. Hradec nás tlačil v pásmu a ani jsme se nezvládli nadechnout a odpočinout si. Pořád a pořád na nás chodily další střely, to byla určitě nejtěžší třetina," řekl Bow.

Nervozita ho nepřepadla, ani když domácí v závěru dotahovali. Po gólech Aleše Jergla a Richarda Nedomlela měl Hradec sedm minut na vyrovnání. "Před třetí třetinou jsem věděl, že pokud Hradec sníží, nesmíme si z toho nic dělat. Má silný tým, něco mu tam mohlo spadnout. Jenom jsem prostě nesměl dovolit vyrovnání," komentovala opora Středočechů dramatický závěr.

Víc než svého výkonu nebo osobního rekordu si Bow vážil vítězství. Rytíři po něm ztrácejí na Litvínov už jen šest bodů. Tak málo je dělí od toho, aby se vyhnuli baráži. "Pořád se blížíme. Když si vezmu, kde jsme byli v prosinci, tak v lednu jsme se opravdu nakopli. Když dokážeme porazit i tým jako Hradec, pro týmové sebevědomí je to fantastické. Snad v tom budeme pokračovat," uvedl Bow.