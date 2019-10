Měl jsem dát čtyři góly, řekl Sterling po prvním hattricku v LM

Manchester - Útočník Raheem Sterling pomohl fotbalistům Manchesteru City v Lize mistrů k drtivé domácí výhře 5:1 nad nováčkem z Bergama premiérovým hattrickem v elitní soutěži, který stihl během 11 minut druhého poločasu. Anglického reprezentanta trochu mrzelo, že ještě zahodil velkou šanci na čtvrtý gól.

Atalantu v úterý poslal do vedení v 28. minutě Ruslan Malinovskij z pokutového kopu, ale hráči City se z první inkasované branky v tomto ročníku LM rychle oklepali. Sterling nejprve připravil vyrovnávací gól Sergiu Agüerovi, pak byl anglický křídelní hráč faulován v šestnáctce a argentinský kanonýr z další penalty otočil skóre.

"Bylo náročné s nimi hrát jeden na jednoho, těžko jsme si hledali místa. Ale museli jsme zůstat trpěliví, čekat na šance a proměňovat je, když přišly," řekl novinářům Sterling.

Druhý poločas se mu povedl ještě víc a v rozmezí 58. a 69. minuty nasázel italskému soupeři hattrick po podobných chladnokrevných zakončeních. Čtvrt hodiny před koncem čtyřiadvacetiletý fotbalista nevyužil obrovskou příležitost na čtvrtý gól, když samostatný únik zakončil střelou těsně vedle tyče.

"Určitě jsem měl dát čtvrtý. Rijád Mahriz mě krásně vysunul, tak jsem mu to chtěl vrátit před odkrytou branku. Ale měl jsem to proměnit," přiznal Sterling. "Dal jsem hattrick, ale to už je minulost a už se těším na příští zápas. Takže doufám, že o víkendu budu mít nějaké šance a třeba vstřelím i další góly," doplnil rodák z Jamajky.

Sterling si v této sezoně polepšil na 12 gólů ve 13 soutěžních zápasech a za výkon proti Bergamu si vysloužil velkou chválu od trenéra Pepa Guardioly. "Raheem Sterling byl brilantní. Mohl dát ještě jeden gól. Nejen s míčem, ale i bez něj nám hrozně moc pomáhá," ocenil španělský kouč.

"Fyzicky je neuvěřitelný, tak silný a má úžasnou regeneraci. Den po zápase může nastoupit do dalšího a odehrát ho za oba týmy. Je to opravdu výjimečný hráč," dodal Guardiola, jehož svěřenci vyhráli i třetí utkání ve skupině C a přiblížili se postupu do osmifinále.