Meillard vyhrál paralelní závod v Chamonix a má malý glóbus

Chamonix (Francie) - Paralelní obří slalom Světového poháru v Chamonix vyhrál Švýcar Loic Meillard a jako první lyžař získal nově udělovaný malý křišťálový glóbus. Do hodnocení se započítávaly jen dva závody, v tom prvním den před Vánoci v Alta Badii skončil Meillard devátý.

V Chamonix se dnes třiadvacetiletý rodák z Neuchatelu dočkal prvního triumfu ve Světovém poháru. Ve vyřazovacích jízdách měl největší štěstí v prvním kole, neboť o jedinou setinu porazil Nora Kristiana Nestvolda-Haugena. Meillard pak vyhrál i dalších čtyři souboje včetně finálového s krajanem Thomasem Tumlerem, a to o 25 setin.

Lídr Světového poháru Nor Henrik Kristoffersen vypadl již v osmifinále s Žanem Kranjecem ze Slovinska, který je momentálně před ním jako jediný v pořadí klasického obřího slalomu.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Chamonix

Muži - paralelní obří slalom: 1. Meillard, 2. Tumler (oba Švýc.), 3. Schmid (Něm.), 4. Ford (USA), 5. Kranjec (Slovin.), 6. Favrot (Fr.), 7. Kilde (Nor.), 8. Maurberger (It.), 9. Gstrein (Rak.), 10. Kristoffersen (Nor.).

Konečné pořadí paralelních disciplín (po 2 závodech): 1. Meillard 129, 2. Windingstad (Nor.) 103, 3. Luitz (Něm.) 82, 4. Tumler 80, 5. Schmid a Leitinger (Rak.) oba 73.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 44 závodů): 1. Kristoffersen 903, 2. Kilde 856, 3. Pinturault (Fr.) 842, 4. Mayer (Rak.) 692, 5. Feuz (Švýc.) 617, 6. Kriechmayr (Rak.) 588, ...132. Zabystřan (ČR) 12.