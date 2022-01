Medveděv zkusí zastavit v cestě za rekordem i Nadala

Melbourne - Finále dvouhry mužů na tenisovém Australian Open nabízí podobný příběh jako boj o titul na loňském US Open. Rus Daniil Medveděv může po Srbovi Novaku Djokovičovi překazit útok na rekordní 21. grandslamový titul i Španělovi Rafaelu Nadalovi.

Druhý hráč světa Medveděv je favoritem nedělního finále v Melbourne proti bývalé světové jedničce Nadalovi, který Australian Open ovládl již v roce 2009 a pak zde čtyřikrát prohrál ve finále. Zápas začne v Areně Roda Lavera v 9:30 SEČ.

Pětadvacetiletý Medveděv v říjnu v New Yorku porazil ve finále US Open Djokoviče a připravil ho o kalendářní Grand Slam a rekordní 21. grandslamový triumf. "Myslím, že se Nadal tenkrát koukal a teď se zase budou dívat Djokovič," řekl s úsměvem Medveděv. "Jsem nadšený, že můžu zabránit dalšímu zápisu do historie. To mě baví. Z mého pohledu ale není zápas o jednadvacátém titulu, já jdu vyhrát druhý. Vím, o co tu jde, ale neposlouchám to. Mým cílem je vyhrát finále."

Medveděv stojí v čele nastupující generace, která touží převzít vládu nad tenisovým světem od velké trojky - Nadala, Djokoviče a Švýcara Rogera Federera. Každý z nich má na kontě dvacet grandslamových titulů a k vavřínu z akcí velké čtyřky pustili soupeře jen výjimečně.

Na rekordní jednadvacátý grandslamový titul se snaží nemyslet ani Nadal. "Je to hlavně o Australian Open," řekl pětatřicetiletý Španěl. "Jsem rád, že jsem součástí skvělé tenisové éry a je jedno, jestli bude mít někdo o jeden víc či míň. Dokázali jsme skvělé věci."

I Medveděv se může zapsat do historie. Jako první v open éře může získat po svém premiérovém grandslamovém titulu vzápětí druhý. To nedokázali ani Nadal, Djokovič či Federer.

Rus odvrátil v turnaji ve čtvrtfinále mečbol a potvrzuje, že je při neúčasti obhájce titulu Djokoviče favoritem. První hráč světa a devítinásobný vítěz Australian Open byl den před startem deportován, protože přišel po prohraném soudním sporu o vízum do země, které původně získal na základě výjimky z očkování proti koronaviru.

Levou rukou hrající Nadal prožívá úspěšný návrat na kurtu po zranění chodidla, kvůli kterému vynechal druhou polovinu loňského roku. Vyhrál přípravný turnaj a spolu se zápasy na Australian Open má na kontě deset vítězství v řadě. S Medveděvem se naposledy utkali předloni na Turnaji mistrů, kde po obratu zvítězil ve třech setech Rus. Předchozí tři vzájemné zápasy v roce 2019 však vyhrál španělský veterán včetně pětisetového finále US Open.

Stejně jako vítězka dvouhry žen i nejlepší tenista získá za titul v singlu 2,875 milionu australských dolarů (44,5 milionu korun).