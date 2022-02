Medveděv vykročil za postem jedničky, Zverev napadl rozhodčího

Acapulco (Mexiko) - Ruský tenista Daniil Medveděv zahájil na turnaji v Acapulcu vítězně boj o místo světové jedničky. V úvodním kole porazil Benoita Paireho z Francie 6:3, 6:4, a pokud získá v Mexiku titul, sesadí z čela žebříčku Novaka Djokoviče. Hladký start má za sebou i Rafael Nadal, který v prvním zápase po triumfu na Australian Open, kde ve finále s Medveděvem vybojoval rekordní 21. grandslamový titul, přehrál Američana Denise Kudlu 6:3, 6:2. Němec Alexander Zverev po čtyřhře napadl rozhodčího a byl vyloučen z turnaje.

"Není snadné vrátit se po delší pauze a odpočinku. Jsem rád, že jsem vydržel bojovat až do konce, protože to byl velice houževnatý soupeř, a jsem rád, že jsem to zvládl," řekl Medveděv, jenž rovněž hrál poprvé od finále v Melbourne. Na místo světové jedničky zatím nemyslí. "Kdyby Novak tenhle týden nehrál, možná bych to měl v hlavě víc, protože by to bylo jen o mně a o tom, jak zahraju," uvedl.

Djokovič, který kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru přišel o možnost hrát v Austrálii, vstoupil do sezony až tento týden. Ani zisk šestého titulu v Dubaji mu ale nemusí k uhájení světového trůnu stačit. Medveděv bude jedničkou, pokud v Acapulcu vyhraje nebo pokud postoupí do finále a Djokovič v Dubaji trofej nezíská. Od roku 2004 se v čele pořadí ATP objevili vedle Djokoviče jen Nadal, Roger Federer a Andy Murray.

Pětatřicetiletý Nadal ztratil za celý zápas s Kudlou při svém podání jen čtyři fiftýny a v letošním roce si připsal už jedenáctou výhru v řadě. "Je to pozitivní začátek, je dobré vyhrát ve dvou setech," konstatoval čtvrtý nasazený Španěl, jenž se ve vysoké vlhkosti snažil co nejvíce šetřit energií a zápas uzavřel vítězným forhendem za 77 minut.

Turnajová trojka Stefanos Tsitsipas naopak bojoval s Laslem Djerem více než dvě hodiny, než po dvou tie-breacích postoupil. Ze zdravotních důvodů nedohráli své zápasy Matteo Berrettini a John Millman. Zatímco pátý nasazený Ital skrečoval duel s Tommym Paulem kvůli problémům s břišním svalem, Australan musel utkání s Marcusem Gironem vzdát kvůli zranění oka, do kterého se sám trefil míčkem.

Zverev po čtyřhře napadl rozhodčího a byl vyloučen z turnaje v Acapulcu

Německý tenista Alexander Zverev byl kvůli nesportovnímu chování vyloučen z turnaje v Acapulcu. Olympijský vítěz z Tokia neudržel nervy na uzdě po prohře ve čtyřhře a zaútočil na hlavního rozhodčího. Raketou nejprve opakovaně udeřil do umpiru a jen těsně při tom minul nohy sudího, poté mu vulgárně nadával a přidal další ránu raketou.

Čtyřiadvacetiletý Zverev se rozčílil po prohře v prvním kole čtyřhry, v níž spolu s brazilským spoluhráčem Marcelem Melem podlehl britsko-finské dvojici Lloyd Glasspool, Harri Heliövaara 2:6, 6:4, 6:10.

Po diskvalifikaci z turnaje přijde Zverev i o start ve dvouhře, v níž si v pondělí po historickém nočním duelu vybojoval postup do 2. kola. Zápas s Jensonem Brooksbym skončil až krátce před pátou hodinou ranní místního času, později se nikdy žádný zápas na okruhu ATP nedohrával. Nyní ale bez boje postoupí do čtvrtfinále jeho krajan Peter Gojowczyk.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj mužů v Acapulcu

(tvrdý povrch, dotace 1,678.065 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Medveděv (1-Rus.) - Paire (Fr.) 6:3, 6:4, Tsitsipas (3-Řec.) - Djere (Srb.) 7:6 (9:7), 7:6 (7:4), Nadal (4-Šp.) - Kudla (USA) 6:3, 6:2, Paul (USA) - Berrettini (5-It.) 4:6, 5:1 skreč, Norrie (6-Brit.) - Altmaier (Něm.) 7:6 (7:5), 6:2, Andújar (Šp.) - Hernández (Mex.) 6:0, 6:1, Nišioka (Jap.) - F. López (Šp.) 2:6, 6:0, 6:4, Giron (USA) - Millman (Austr.) 7:6 (7:3), 2:0 skreč, Wolf (USA) - Sonego (It.) 3:6, 7:6 (9:7), 6:2, Gojowczyk (Něm.) - A. Zverev (2-Něm.) bez boje.

Turnaj mužů v Santiagu de Chile

(antuka, dotace 546.340 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Hanfmann (Něm.) - Coria (5-Arg.) 3:6, 6:2, 6:4, Tabilo (Chile) - Olivo (Arg.) 6:1, 6:3, Pucinelli (Braz.) - Rune (Dán.) 6:4, 6:4.

Turnaj žen v Guadalajaře

(tvrdý povrch, dotace 239.477 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Gavrilovová Savilleová (Austr.) - Raducanuová (1-Brit.) 5:7, 7:6 (7:4), 4:3 skreč, Sorribesová (3-Šp.) - Volynetsová (USA) 6:4, 6:1, Dolehideová (USA) - Ču Lin (Čína) 4:6, 6:3, 6:4, Paquetová (Fr.) - Masarovová (Šp.) 7:5, 7:5, Frechová (Pol.) - Zarazúaová (Mex.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.