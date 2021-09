Medveděv porazil Augera-Aliassimea a je podruhé ve finále tenisového US Open

New York - Ruský tenista Daniil Medveděv postoupil po roční pauze podruhé v kariéře do finále US Open. Druhý hráč světa dnes v New Yorku splnil proti Félixi Augeru-Aliassimeovi roli favorita a Kanaďana hrajícího první grandslamové semifinále porazil za dvě hodiny 6:4, 7:5 a 6:2.

Pětadvacetiletý Medveděv bude v neděli usilovat potřetí o zisk premiérového grandslamového titulu. V roce 2019 ve Flushing Meadows podlehl Španělu Rafaelu Nadalovi, letos ve vyvrcholení Australian Open nestačil na Novaka Djokoviče.

Se srbskou světovou jedničkou se může Medveděv utkat o titul i v New Yorku. Djokoviče, který útočí na kalendářní Grand Slam, ale ještě od 1:00 SELČ čeká semifinále proti olympijskému vítězi Alexanderu Zverevovi z Německa.

Jednadvacetiletý Auger-Aliassime postoupil do semifinále US Open jako první Kanaďan v historii. Montrealský rodák měl dobrou šanci zdramatizovat duel v druhém setu, kdy vedl 5:2 a za stavu 5:3 měl dva setboly. Medveděv ale oba odvrátil, vzal si brejk zpět a vývoj sady otočil. V třetím setu už nedal soupeři šanci, po prvním podání prohrál pouze jednu výměnu a po smeči přes hlavu slavil postup do třetího grandslamového finále.

Kanada má ale i po vyřazení Augera-Aliassimea stále šanci na singlový titul z New Yorku. V nečekaně obsazeném finále ženské dvouhry se v sobotu střetne Leylah Fernandezová s Britkou Emmou Raducanuovou.

Ram a Salisbury ovládli čtyřhru a získali druhý grandslamový titul

Američan Rajeev Ram a Brit Joe Salisbury vyhráli ve čtyřhře tenisové US Open a po loňském Australian Open získali druhý společný grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili 3:6, 6:2, 6:2 britsko-brazilskou dvojici Jamie Murray, Bruno Soares.

Sedmatřicetiletý Ram letos hrál své 21. US Open za sebou. Ve sbírce má po dnešku čtyři grandslamové triumfy, předloni a letos vyhrál na Australian Open smíšenou čtyřhry po boku Barbory Krejčíkové. O osm let mladší Salisbury letos získal titul v mixu na Roland Garros.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů) Muži: Dvouhra - semifinále: Medveděv (2-Rus.) - Auger-Aliassime (12-Kan.) 6:4, 7:5, 6:2. Čtyřhra - finále: Ram, Salisbury (4-USA/Brit.) - J. Murray, Soares (7-Brit./Braz.) 3:6, 6:2, 6:2. Smíšená čtyřhra - semifinále: Krawczyková, Salisbury (2-USA/Brit.) - Pegulaová, Krajicek (USA) 7:6 (7:2), 6:4. Ženy: Čtyřhra - semifinále: Stosurová, Čang Šuaj (14-Austr./Čína) - Guarachiová, Krawczyková (7-Chile/USA) 6:2, 7:5, McNally, Gauffová (11-USA) - Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) 6:6 skreč. Juniorky: Čtyřhra - čtvrtfinále: Jiménezová, Mintegiová (1-And./Šp.) - B. Fruhvirtova, L. Fruhvirtova (5-ČR) 6:4, 7:6 (7:3).