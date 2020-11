Medveděv poprvé zvítězil v Paříži a má třetí titul z Masters

Paříž - Ruský tenista Daniil Medveděv vyhrál poprvé v kariéře turnaj Masters v Paříži. Celkově třetí titul z elitní kategorie vybojoval v hale Bercy v duelu s rozjetým Alexandrem Zverevem. Německého tenistu, který v uplynulých týdnech vyhrál dva turnaje ATP v Kolíně nad Rýnem a vítěznou sérii natáhl už na dvanáct zápasů, zdolal po více než dvou hodinách 5:7, 6:4, 6:1.

"Před turnajem jsem nebyl v nejlepší formě, nehrál jsem úplně špatně, ale měl jsem letos na kontě nula finále. Stěžoval jsem si ženě, že na to nemám, nemám ani jedno finále, hraju špatně. A teď jsem vítěz v Bercy, na turnaji, který miluju," řekl pátý hráč světového žebříčku.

Čtyřiadvacetiletý Medveděv, jenž se finálové účasti dočkal po 13 měsících, nezvládl koncovku vyrovnaného prvního setu. Ve 12. gamu pustil Zvereva k prvním brejkbolům v zápase a o rok mladší Němec, jenž v semifinále překazil naděje na titul Rafaelu Nadalovi, šel do vedení.

V druhé sadě už finalista loňského US Open závěr zvládl lépe a třetí set po vyrovnaném začátku postupně převzal zcela do své režie. Druhý mečbol proměnil při podání soupeře, jenž mu výhru usnadnil dvojchybou.

"Po prvním setu bych to býval mohl zabalit, protože Sascha podával i hrál výborně. Ale pokračoval jsem, postupně jsem zlepšoval svou hru, dostával ho pod tlak a zafungovalo to. Trochu ho to nahlodalo," popsal Medveděv finálový souboj.

Zvereva Medveděv porazil v sedmém vzájemném zápase teprve podruhé. I předchozí výhru přitom slavil ve finále turnaje Masters - vloni v Šanghaji.

Turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 3,732.680 eur):

Dvouhra - finále:

Medveděv (3-Rus.) - A. Zverev (4-Něm.) 5:7, 6:4, 6:1.

Čtyřhra - finále:

Hurkacz, Auger-Aliassime (Pol./Kan.) - Soares, Pavič (2-Braz./Chorv.) 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 10:2.