Medveděv pohrozil v reakci na sankce zabavením majetku cizinců v Rusku

Moskva - Rusko by mohlo v reakci na sankce přijaté Západem kvůli ruské invazi na Ukrajinu zabavit majetek podniků a občanů ze Spojených států, zemí Evropské unie a dalších států. Uvedl to dnes bývalý prezident a premiér Dmitrij Medveděv, který je nyní místopředsedou bezpečnostní rady. Za nespravedlivé označil páteční rozhodnutí pozastavit členství Ruska v Radě Evropy.

Medveděv také poznamenal, že zahraničí Rusko straší zabavováním peněz ruských občanů a podniků. Rusko podle něj na takové jednání odpoví zrcadlově.

"(Odpovíme) zabavením prostředků cizinců a zahraničních společností v Rusku podle starého principu," napsal Medveděv na sociální síti VKontaktě. "A možná znárodněním majetku osob, které mají registraci v nikoli přátelských jurisdikcích. Jako jsou USA, státy EU a řada zemí anglosaského světa, které s tím souhlasí," citovala Medveděva agentura TASS.

"Rada Evropy a Parlamentní shromáždění Rady Evropy pozastavila členství Ruska. Strašná nespravedlnost," napsal Medveděv. Podotkl ale, že je to dobrá příležitost pro to, aby Rusko mohlo za sebou "prásknout dveřmi" a obnovit řadu důležitých institutů, například trest smrti v případě těžkých zločinů.

Západ se zřejmě přibližuje k vyloučení Ruska z platebního systému SWIFT

Rozhodnutí vyloučit Rusko z globálního platebního systému SWIFT bude učiněno do několika dnů, řekl dnes agentuře Reuters guvernér jedné z centrálních bank v eurozóně. Obdobně hovořila také litevská premiérka Ingrid Šimonytéová, která uvedla, že západní partneři se přibližují k rozhodnutí Rusko od systému odstřihnout. Tento krok se podle médií zřejmě rozhodla podpořit nově také Itálie, která byla dosud proti.

"SWIFT je jen otázkou času, velmi krátké doby, dní," řekl guvernér centrální banky, který si nepřál být jmenován. "Je to dostatečné? Ne. Je to nezbytné? Rozhodně. Sankce mají smysl pouze tehdy, pokud to bude pro obě strany znamenat náklady. A toto bude nákladné," dodal.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím sdělil, že italský premiér Mario Draghi během společného telefonátu odpojení Ruska od systému SWIFT podpořil. Řím byl dosud proti. Italský premiér to zatím sám takto otevřeně neřekl, nicméně lídr italské Demokratické strany Enrico Letta na twitteru napsal, že "Mario Draghi potvrdil, že Itálie podpoří vyloučení Ruska ze systému SWIFT."

List The Guardian dnes napsal, že odříznutí Ruska od systému SWIFT se stalo pravděpodobnějším poté, co s návrhem souhlasil Kypr. Litevská premiérka Šimonytéová uvedla, že se zdá, že proti tomuto kroku už nezbývá žádný silný odpor.