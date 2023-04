Medveděv: Moskva v případě embarga G7 na vývoz do Ruska zruší obilnou dohodu

Moskva - Pokud skupina sedmi ekonomicky vyspělých zemí G7 přikročí k zákazu exportu do Ruska, Moskva na to zareaguje zrušením dohody umožňující vývoz ukrajinského obilí přes Černé moře. Uvedl to dnes podle agentury Reuters bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv.

O tom, že skupina G7 zvažuje téměř úplný zákaz vývozu do Ruska, informovaly tento týden agentury Bloomberg a Kjódó s odvoláním na své zdroje. "Tato myšlenka od idiotů z G7 ohledně úplného zákazu exportu do naší země je krásná v tom, že znamená reciproční zákaz dovozu z naší země, včetně těch kategorií zboží, které jsou pro G7 nejcitlivější," uvedl Medveděv. "V takovém případě pro ně skončí obilná dohoda a řada dalších věcí, které potřebují," dodal.

Podle zdrojů jedná G7 o obrácení stávajícího sankčního režimu. To znamená, že by byl zakázán veškerý vývoz a případně by bylo nutné schválit výjimky z tohoto zákazu. Podle současných kritérií je veškerý vývoz povolen, pokud nepodléhá sankcím.

Medveděv, který je Putinovým dlouholetým spojencem, je místopředsedou ruské bezpečnostní rady a stojí v čele vládní komise pro výrobu zbraní pro válku na Ukrajině.

Platnost dohody umožňující vývoz ukrajinské úrody ze tří černomořských přístavů byla minulý měsíc prodloužena do 18. května. Skupina G7 dnes vyzvala k jejímu dalšímu prodloužení a rozšíření. Moskva již dříve pohrozila, že nepřistoupí na další prodloužení obilné dohody, pokud do 18. května nedojde k pokroku při plnění ruských požadavků na odstranění překážek ve vývozu ruské zemědělské produkce a hnojiv.