Medveděv je v Acapulcu v semifinále, na oslavy světové jedničky nemá chuť

Acapulco (Mexiko) - Ruský tenista Daniil Medveděv postoupil na turnaji v Acapulcu coby budoucí světová jednička hladce do semifinále, s ohledem na invazi ruské armády na Ukrajinu ale neměl příliš náladu kariérní milník oslavovat. Na první místo se v pondělním vydání žebříčku ATP posune díky čtvrteční porážce aktuální jedničky Novaka Djokoviče s Jiřím Veselým ve čtvrtfinále v Dubaji, zatím z toho ale má spíše smíšené pocity.

"Ve chvílích, jako je tahle, pochopíte, že tenis není zase tak důležitý. Nebylo snadné dneska hrát a jsem rád, že jsem to zvládl a vyhrál. Byl to den jako na horské dráze," řekl Medveděv. "Samozřejmě jsem rád, že budu jednička. O tom jsem snil odmala," přiznal vítěz loňského US Open a finalista posledních dvou ročníků Australian Open. Momentálně mu ale radost kalí mimotenisové události.

"Když jsem se tady v Mexiku probudil a viděl zprávy z domova, nebylo to příjemné. Jako tenista bych chtěl po celém světě podporovat mír. Není to snadné, sledovat tohle všechno," řekl Medveděv a připomněl vítězný deblový pár z turnaje v Marseille, kde minulý týden získali titul společně Rus Andrej Rubljov a Ukrajinec Denys Molčanov. "To bylo úžasné, lidi musí držet spolu," dodal.

O postup do finále se šestadvacetiletý Medveděv, jenž ve čtvrtfinále porazila Jošihita Nišioku 6:2, 6:3, utká s Rafaelem Nadalem, který přešel přes Tommyho Paula po výhře 6:0, 7:6. Španělskému tenistovi může oplatit porážku z finále Australian Open, kde Nadal vybojoval rekordní 21. grandslamový titul. "Je to vždycky čest hrát s někým z velké troky nebo velké čtyřky. V Austrálii jsem mohl (proti Nadalovi) vyhrát, ale nakonec jsem prohrál. Byla to těžká porážka, ale takový už je sport," dodal.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Acapulcu (tvrdý povrch, dotace 1,678.065 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále: Medveděv (1-Rus.) - Nišioka (Jap.) 6:2, 6:3, Tsitsipas (3-Řec.) - Giron (USA) 6:3, 6:4, Nadal (4-Šp.) - Paul (USA) 6:0, 7:6 (7:5), Norrie (6-Brit.) - Gojowczyk (Něm.) 6:1, 6:0. Turnaj mužů v Santiagu de Chile (antuka, dotace 546.340 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Tabilo (Chile) - Garín (1-Chile) 6:3, 6:3, Kecmanovič (6-Srb.) - Pucinelli (Braz.) 6:2, 6:0. Turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 239.477 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Stephensová (6-USA) - Paquetová (Fr.) 7:5, 6:4, Osoriová (4-Kol.) - Baptisteová (USA) 1:6, 6:3, 6:3, Gavrilová-Savilleová (Austr.) - Dolehideová (USA) 6:1, 6:3.