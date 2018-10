Zlín - Medvěd zabil na Vsetínsku další zvířata. V sobotu to byly dvě ovce v Hošťálkové, dnes byl viděn na kraji obce Rajnochovice na Kroměřížsku, nedaleko obecního úřadu, řekl dnes ČTK Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha. Zvíře v regionu zabilo v posledních týdnech už více než dvě desítky ovcí, ale i kozy nebo kohouta. Poškodilo také několik včelínů. Minulý týden proto nainstalovali ochránci přírody ve spolupráci se starosty obcí na Vsetínsku do terénu odchytovou klec. Odchyt medvěda by však podle Bojdy měl řídit krajský úřad.

Kraj pověřil odchytem medvěda čtyři obce na Vsetínsku, Oznici, Bystřičku, Jarcovou a Jablůnku, v jejichž okolí se medvěd dříve pohyboval. Obce požádaly úřad o výjimku k odchytu, odchyt doporučila také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Medvěd se však v posledních dnech pohybuje v okolí Rajnochovic, klec ale není možné přesunout mimo katastr čtyř obcí pověřených odchytem. "Dnes jsme na kraj poslali dopis, aby zvýšil svou akceschopnost a aby převzal velení nad akcí," uvedl Bojda. Pokud by podle něj akci řídil kraj, bylo by možné přesouvat odchytovou klec po celém Zlínském kraji. Na úřad dnes zamířili také starostové pověřených akcí. Vyjádření kraje ČTK zjišťuje.

Odchytovou klec instalovali ochránci přírody společně se starosty do terénu ve čtvrtek. Medvěda do ní lákají na pytel s jablky politými medem. Již při instalaci uvedli, že odchyt může trvat i týdny. Zvíře má totiž nyní v lesích a sadech dostatek potravy, navíc se pohybuje po rozsáhlém teritoriu. Přes noc je schopno ujít i 20 kilometrů.

Pokud se podaří medvěda odchytit, pokusí se ochránci přírody vyjednat s některou ze zoologických zahrad, aby se zvířete ujala. Vypuštění medvěda do přírody na jiném místě podle nich není reálné. Variantou je zvíře uspat narkotizační střelou, jeho odstřel a usmrcení je až krajní variantou.

Mladý, asi čtyřletý medvěd se ve Zlínském kraji pohybuje od září, k lidským obydlím ho přilákala dobrá úroda ovoce, potřebuje se vykrmit před zimou. "Zdejší prostředí mu nahrává. Má nachystané úly, kolikrát nezabezpečená hospodářská zvířata. Je hodně ovoce, opuštěných sadů, je zde roztroušená zástavba," řekl již dříve ČTK František Šulgan z AOPK ČR.

Medvědi se v česko-slovenském pohraničí vyskytují běžně. Druhý medvěd žije podle odborníků u Velkých Karlovic na Vsetínsku, je však schovaný v lese. Na Slovensku je podle odhadů nyní asi 1200 medvědů.