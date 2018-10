Rajnochovice (Kroměřížsko) - Medvěd, který se ve Zlínském kraji pohybuje od září, zabil v noci na dnešek dvě ovce na Trojáku, součásti obce Rajnochovice na Kroměřížsku. ČTK to řekl Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha. Zvíře zničilo také včelín v Loukově na Kroměřížsku. Jeho majitelé to zjistili dnes, k poškození včelína však mohlo podle Bojdy dojít i v předchozích dnech.

"Medvěd se stále nejspíše pohybuje v okolí Rajnochovic. Podle našich zkušeností se dá očekávat, že tam nějakou dobu pobude," uvedl Bojda. Zvíře v regionu zabilo v posledních týdnech už zhruba dvě desítky ovcí, ale i kozy nebo kohouta. Poškodilo také několik dalších včelínů.

Ve čtvrtek nainstalovali ochránci přírody ve spolupráci se starosty do terénu odchytovou klec. Medvěda do ní lákají na pytel s jablky politými medem. Její polohu však nezveřejnili. Klec je přesto označena cedulkami upozorňujícími na nebezpečí úrazu a zakazujícími vstup. Také ochránci přírody se budou snažit chodit ke kleci co nejméně, na případný pohyb je upozorní fotopasti.

Odchyt medvěda může podle odhadů trvat i týdny. Není vyloučené, že bude v případě neúspěchu nutné přesunout klec na jiné místo. Už dříve Bojda uvedl, že nalákat medvěda do klece je obtížné. Mladé zvíře má totiž nyní v lesích a sadech dostatek potravy, navíc se pohybuje po rozsáhlém teritoriu. Přes noc je schopno ujít i 20 kilometrů.

Ochránci přírody a starostové vyzvali myslivce, policisty a obecní úřady, aby pokud možno hlásili každý zachycený výskyt zvířete. Má jim to pomoci zmapovat jeho pohyb. Pakliže se podaří medvěda odchytit, pokusí se ochránci přírody vyjednat s některou ze zoologických zahrad, aby se zvířete ujala. Vypuštění medvěda do přírody na jiném místě podle nich není reálné.