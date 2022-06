Meduza: Kreml vyzval média, aby nepsala o délce války na Ukrajině

Moskva - Kreml vyzval redakce ruských státních a provládních médií, aby nezveřejňovaly články o délce války na Ukrajině, a nestrhávaly tak k ní pozornost čtenářů, napsal server Meduza s odvoláním na své zdroje. V pátek 3. června válka vstoupí do svého 100. dne.

Administrativa prezidenta Vladimira Putina chce předejít debatám na téma, že za tři měsíce ruská vojska na Ukrajině nedosáhla významného pokroku, podotkla Meduza. O pokynu vydaném Kremlem ji informovaly čtyři zdroje - jeden v nejmenovaném státním médiu, jeden v provládním médiu, osoba z moskevské radnice a pracovník administrativy ruského prezidenta.

"Při debatách o kulatých výročí vždy vzniká otázka, čeho se podařilo zatím dosáhnout," řekl internetovému médiu jeden ze zdrojů. "Nyní je to tak, že není skoro nic, co by se dalo k tomuto datu oznámit. Dá se říci, že byly ovládnuty jakési města a obce, ale jejich názvy lidem nic neříkají," doplnil stejný zdroj.

Průzkumy veřejného mínění navíc nepřímo ukazují, že mnoha Rusům se zdá být válka na Ukrajině příliš dlouhá. V průzkumu společnosti Russian Field, provedeném od 23. do 26. května, 39 procent respondentů z Ruska uvedlo, že je již "unavují" zprávy v médiích o průběhu speciální vojenské operace, jak musejí státní média válku nazývat.

"A o cílech (invaze) není kromě takzvané denacifikace a demilitarizace Ukrajiny stále nic známo. Lidé těmto slovům nerozumí, ale zato vidí, že boje trvají již dlouho," řekl Meduze člověk blízký Kremlu. "Před speciální operací se Rusům tvrdilo, že Ukrajina je slabý stát. Nyní se ale ukazuje, že rychle porazit tuto zemi se nedaří," doplnil stejný zdroj.