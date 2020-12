Medici mají podle ODS, KDU a TOP 09 přestat pomáhat v nemocnicích

Praha - Stát by měl podle expertního týmu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 k covidu-19 přestat využívat v nemocnicích studenty lékařských oborů a nechat je vrátit se do škol. Novinářům to na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně řekl poslanec TOP 09 Vlastimil Válek. V prvním až třetím stupni protiepidemického systému PES podle tzv. anticovid týmu již není pomoc mediků nutná a studentům brání v přípravě na zkoušky, což by mohlo za rok poznamenat zdravotnictví v Česku.

Vláda uložila v polovině října pracovní povinnost studentům čtvrtého a pátého ročníku všeobecného lékařství na lékařských fakultách či pátého ročníku zubního lékařství. "Začíná zkouškové období, oni jsou osm až deset hodin v nemocnici, pak se v noci učí, aby se mohli přihlásit na termín zkoušek. Pokud nebudou moct brzy začít studovat a vrátit se do školy, hrozí, že situace ve zdravotnictví bude za rok katastrofální," řekl Válek.

Apel na vládu, aby umožnila návrat studentů do škol, tento týden zveřejnil i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Opatření v Česku se ve čtvrtek posunou ze čtvrtého do mírnějšího třetího stupně rizika. Válek uvedl, že zdravotnictví v takové chvíli již pomoc mediků nepotřebuje. "Není nutné, aby v úrovni PES jedna, dva a tři byli studenti dále v nemocnicích. Důkazem je, že nebyla využita ani jedna z připravených polních nemocnic," uvedl Válek.

Poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský řekl, že změnit by se mělo testování v sociálních službách. "Klienti by dál již plošně být testovaní neměli. Mělo by se přistoupit k určité cílenosti," uvedl. Testovat by se podle anticovid týmu měli nadále jen zaměstnanci a návštěvníci. Kabinet by také podle Kaňkovského měl jen v minimální míře přidávat další výjimky v systému PES, protože narušují důvěru veřejnosti.

Místopředseda ODS Martin Kupka zmínil doporučení, aby kabinet upravil přístup do obchodů. Na každého zákazníka by podle ODS, KDU-ČSL a TOP 09 mělo stačit deset místo nynějších 15 metrů čtverečních. Obchody podle Kupky nejvíc ohrožuje další zpřísňování opatření. "Vyzýváme také vládu, aby zajistila testování i trasování, aby do 24 hodin měli všichni výsledky k dispozici," řekl.

Zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 oznámili vznik anticovid týmu před dvěma týdny. Každá strana v něm má tři představitele, které podle tématu doplňují experti z daného oboru. Před týdnem tým doporučil státu, aby nabídl dobrovolné a plně hrazené očkování. Do první vlny vakcinace by měli být zařazeni zdravotníci, rizikoví občané i učitelé.