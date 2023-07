Median: Volby by vyhrálo ANO s 35,5 %, na dlouhodobém minimu jsou lidovci

Praha - Sněmovní volby by podle aktuálního volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta hlasů. V dolní parlamentní komoře by tak obsadilo 87 křesel. Strany současné vládní koalice mají v součtu podporu 37,5 procenta lidí. Součet zahrnuje i lidovce, jejichž podpora v průzkumu klesla na dlouhodobé minimum dvou procent a kteří by se v případě samostatné kandidatury do dolní parlamentní komory nedostali. Ve Sněmovně by zasedli zástupci šesti politických stran a hnutí. I bez lidovců by strany nynější vládní koalice měly 92 poslaneckých mandátů.

Preference hnutí ANO oproti předchozímu šetření vzrostly o jeden procentní bod. Preference druhé ODS naopak mírně klesly, aktuálně by občanští demokraté získali 14 procent hlasů, o procentní bod méně než v květnu. Třetí by ve volbách skončili Piráti, kterým průzkum přisuzuje zisk 11 procent. Patrný je nárůst preferencí hnutí SPD, které by získalo podporu desetiny voličů, zatímco dva předchozí průzkumy mu přisuzovaly o 1,5 procentního bodu méně.

Ostatní strany se pohybují na hranici zvolitelnosti do Sněmovny či pod ní. Hnutí STAN by dostalo podle průzkumu 5,5 procenta a TOP 09 pět procent hlasů. Sociálním demokratům by dala hlas čtyři procenta voličů. Zelení, komunisté, Trikolóra a Přísaha by získali shodně 2,5 procenta hlasů. Statistická odchylka činí půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších stran.

Na dlouhodobé minimum v průzkumu Medianu se propadla KDU-ČSL. Hlas by jí ve sněmovních volbách dala dvě procenta voličů. "Mezi podporovateli lidovců je ovšem patrná vysoká volatilita a preference této strany se dlouhodobě pohybují mezi dvěma až šesti procenty," uvádí Median.

Celkem by pětice nynějších vládních stran posbírala 37,5 procenta hlasů, zatímco v květnovém průzkumu měly 41 procent. Současná sněmovní opozice, tedy ANO a SPD, si naopak jako celek polepšila o 2,5 procentního bodu na 45,5 procenta.

Rozložení mandátů v hypotetických červnových volbách vychází v modelu Medianu stejně jako v předchozím měsíci. ANO by mělo 87 mandátů, ODS by získala 37 křesel, SPD 21, Piráti 26, STAN 15 a TOP 09 by měla mandátů 14. Rozložení mandátů nezohledňuje případné předvolební koalice.

Autory výzkumu zajímal i voličský potenciál jednotlivých politických subjektů. Pokud by hnutí ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří ho plánují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by 40 procent hlasů. Volební potenciál občanských demokratů činí 21 procent a v případě Pirátů 19,5 procenta. Následují Starostové s potenciálem získat 16 procent hlasů, SPD s 15 procenty a TOP 09 s 12,5 procenta. Sociální demokraté mají potenciál oslovit desetinu voličů.

Průzkum se konal mezi 12. a 30. červnem. Zapojilo se do něj 1007 respondentů ve věku 18 let a více.

Volební modely agentury Median v letošním roce (výsledky v procentech):

červen 2023 květen 2023 duben 2023 březen 2023 únor 2023 ANO 35,5 34,5 31 34,5 32 ODS 14 15 15 15,5 14,5 Piráti 11 10,5 10,5 8,5 11,5 SPD 10 8,5 8,5 10 9,5 STAN 5,5 6 7,5 8 7 TOP 09 5 5,5 4,5 5 5 SOCDEM (do června 2023 ČSSD) 4 4 4 4 5 KSČM 2,5 3,5 4 3 3,5 Přísaha 2,5 2 2 2 2,5 Trikolora 2,5 2,5 1,5 3 1,5 Zelení 2,5 - 2 2 2 KDU-ČSL 2 4 5,5 4 3,5

zdroj: Median