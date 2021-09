Median: Volby by v spnu vyhrálo ANO následované Spolu a Piráty se STAN

Praha - Volby do Sněmovny by v srpnu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, které by podpořilo 27 procent voličů. Druhá by byla koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, s 21 procenty hlasů a o půl procentního bodu méně by mělo uskupení Pirátů a STAN. Do dolní parlamentní komory by se s devíti procenty hlasů ještě dostalo SPD a se šesti procenty komunisté. Těsně pod pětiprocentní hranicí vstupu do Sněmovny by skončila ČSSD. Vyplynulo to z průzkumu Medianu, který jeho výsledky poskytl ČTK.

Hnutí Přísaha Roberta Šlachty, které v červencovém průzkumu Medianu skončilo před komunisty i sociálními demokraty, se propadlo na sedmou pozici a křesla ve Sněmovně by zřejmě neobsadilo. Jeho podpora se podle srpnového modelu snížila o 2,5 bodu na čtyři procenta. "To může souviset s malým voličským jádrem a tedy i nestabilitou voličů. Pravděpodobně bude nyní velmi záležet na tom, jak se bude hnutí prezentovat v předvolebních debatách a jak zvládne závěr kampaně," uvedli autoři průzkumu.

Naopak o dva body si proti začátku prázdnin polepšilo SPD. Podpora ANO v porovnání s červencovým průzkumem vzrostla o procentní bod, koalici Spolu o půl bodu klesla a naopak Pirátům a STAN se o půl bodu zvýšila. Preference ČSSD a KSČM se nezměnily.

Průzkumu se v době od 1. srpna do 2. září zúčastnilo na 1050 respondentů starších 18 let. K volbám by v srpnu podle jejich vyjádření přišlo 66 procent voličů, což by znamenalo vyšší volební účast než při posledních volbách v roce 2017. Určitě by k volbám nepřišlo 26,5 procenta lidí, doplnil Median.