Median: Volby by s náskokem vyhrálo ANO, jeho podpora se snižuje

Praha - Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO s 28,5 procenta. Proti ostatním stranám by stále mělo velký náskok, jeho podpora se však postupně snižuje. Druzí by byli se 14 procenty Piráti, kteří si v preferencích polepšili a předběhli ODS, kterou by volilo 12,5 procenta lidí. Vyplynulo to z volebního modelu agentury Median. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory by ještě překročily SPD, ČSSD, KSČM, STAN a KDU-ČSL, těsně pod ní by skončila TOP 09.

Statistická odchylka je v průzkumu Medianu plus minus půl procentního bodu u malých stran a 3,5 bodu u velkých stran.

ANO si od června pohoršilo o půl procentního bodu a proti květnu o dva body. Současný zisk je tak stejný jako v říjnu 2018 a současně nejnižší od té doby. Pokles podpory ANO může podle autorů průzkumu souviset se zveřejněním předběžných závěrů auditu Evropské unie ohledně čerpání dotací a střetu zájmů premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše.

Preference Pirátů se meziměsíčně zvýšily o procentní bod a v modelu Medianu se stali nejsilnější opoziční stranou. ODS proti červnu ztratila dva procentní body.

Hnutí SPD, které by se umístilo na čtvrtém místě, by stejně jako v červnu volilo devět procent lidí. Podpora ČSSD vzrostla o půl procentního bodu na osm procent. Za ní by s 6,5 procenta hlasů ve volbách skončila KSČM, která ale od června bod ztratila. Lidovci a Starostové oproti tomu mírně posílili na šest procent.

Median zjišťoval i podíl pevného jádra voličů jednotlivých stran a podíl všech lidí, kteří volbu dané strany zvažují. Nejvyšší volební potenciál má dlouhodobě ANO, které by v případě zisku všech voličů, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb, útočilo na výsledek kolem 34 procent. Zisk přesvědčených voličů by mu stačil na zhruba 21 procent.

Volební potenciál Pirátů je kolem 22 procent, ODS ho má o čtyři a půl procentního bodu nižší. Jádro přesvědčených voličů ODS a Pirátu je nyní ale vyrovnané. U levicových stran má ČSSD sice menší jádro voličů než KSČM, nicméně má větší volební potenciál. "Starostové jsou často stranou druhé volby. To se projevuje relativně vysokým potenciálem, díky němuž by strana mohla opět bojovat o vstup do Sněmovny," uvedl Median, který průzkum provedl od 1. do 26. července mezi tisícovkou lidí.

Mezi dotázanými 62 procent avizovalo, že se voleb zúčastní. To by znamenalo mírně vyšší účast než při volbách do Sněmovny v roce 2017.

Volební model Medianu ve srovnání s výsledkem říjnových voleb 2017 (v pct.):

Strany Červenec 2019 Červen 2019 Květen 2019 Duben 2019 Březen 2019 Únor 2019 Leden 2019 Volby z října 2017 ANO 28,5 29 30,5 29,5 30,5 33 30 29,64 ODS 12,5 14,5 14,5 14,5 14 13 15,5 11,32 Piráti 14 13 12 14 14 13 13,5 10,79 SPD 9 9 10 7,5 8,5 7 8 10,64 ČSSD 8 7,5 8,5 9 8 8 9 7,27 KSČM 6,5 7,5 6 6,5 8 7,5 7,5 7,76 KDU-ČSL 6 5,5 5,5 4,5 5 6 4,5 5,8 STAN 6 5 5 5,5 5 5 4 5,18 TOP 09 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4,5 5,31

Zdroj: Median