Median: Ve volbách v září by ANO získalo 30,5 procenta, klesla podpora SPD

Praha - Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů, ODS by měla 16 procent, SPD by dostala 11,5 procenta a Piráti 11 procent. Pořadí na prvních čtyřech místech se nezměnilo, mírně vzrostla podpora pro ANO a klesla pro SPD. Do Sněmovny by neprošli lidovci. Vyplývá to z volebního modelu, který dnes ČTK poskytla agentura Median. Podle ní u TOP 09, STAN a ČSSD nelze spolehlivě určit, zda by jejich podpora stačila na překonání pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do Sněmovny.

"Strany koalice Spolu by prostým součtem získaly 24,5 procenta, koalice Piráti a STAN 16,5 procenta," uvedl Median k možným výsledkům uskupení kandidujících v minulých sněmovních volbách. Koalici Spolu tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Proti srpnovému modelu Medianu si polepšilo ANO o 1,5 procentního bodu, ODS zůstala na svém a podpora pro SPD klesla o 2,5 procentního bodu a pro Piráty o půl procentního bodu. TOP 09 by podle zářijového modelu získala šest procent proti 3,5 procenta v srpnu, podpora STAN se zvýšila na 5,5 procenta ze srpnových čtyř procent. Mezi srpnem a zářím naopak klesl zisk ČSSD z pěti procent na 4,5 procenta a lidovců z 3,5 na 2,5 procenta.

Před lidovce se tak v zářijovém modelu dostala Přísaha, její podpora ve srovnání se srpnem ale také klesla o půl procentního bodu na tři procenta. KSČM si pohoršila o procentní bod na 2,5 procenta, Trikolora a Zelení zůstali na dvou procentech. Statistická chyba je plus minus 1,5 procentního bodu u menších stran a plus minus tři body u nejsilnějších stran

Případných sněmovních voleb v září se chtělo zúčastnit 57,5 procenta účastníků průzkumu, dalších 15 procent účast zvažovalo. Určitě by hlas neodevzdalo 17,5 procenta dotázaných, spíše by k volbám nešlo deset procent. "Pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast," uvedli autoři průzkumu.

Téměř třetina z dotázaných se chce voleb určitě zúčastnit, ale nejsou pevně rozhodnutí, komu by dali svůj hlas. Dalších 15 procent lidí si nejsou jistí svou účastí ani volenou stranou. Podpora stran se může i nadále dynamicky měnit, uvedl Median.

V průzkumu mezi 1. a 30. zářím se Median dotazoval 1010 lidí ve věku 18 a více let.

Volební modely agentury Median (výsledky v procentech):

Květen 2022 Červen 2022 Červenec 2022 Srpen 2022 Září 2022 ANO 28,5 29,0 30,0 29,0 30,5 ODS 16,5 16,1 15,5 16,0 16,0 SPD 11,5 12,5 12,5 14 11,5 Piráti 9,0 11,8 10,5 11,5 11,0 TOP 09 4,5 5,2 5,0 3,5 6,0 STAN 8,5 4,8 5,5 4,0 5,5 ČSSD 5,5 5,6 5,0 5,0 4,5 Přísaha 3,0 2,2 3,0 3,5 3,0 KDU-ČSL 4,5 4,6 4,5 3,5 2,5 KSČM 3,0 2,8 2,5 3,5 2,5 Trikolora 2,5 1,6 2,5 2,0 2,0