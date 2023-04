Median: Ve volbách by nyní získalo nejvíc hlasů ANO, druhá by byla ODS

Praha - Ve volbách do Sněmovny by nyní na prvním místě skončilo hnutí ANO s 34,5 procenta hlasů. S velkým odstupem by následovala ODS, kterou by volilo 15,5 procenta lidí. Vyplývá to z volebního modelu, který ČTK poskytla agentura Median. SPD by získala deset procent, Piráti 8,5 procenta a STAN osm procent. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do dolní komory by byly TOP 09, ČSSD a KDU-ČSL. Proti únoru se podpora stran zvýšila nebo stagnovala s výjimkou Pirátů, kteří si pohoršili, a sestoupili tak z předchozího třetího místa na čtvrté, zatímco SPD si polepšilo ze čtvrtého na třetí místo.

TOP 09 by podle modelu získala pět procent, sociální demokracie a lidovci po čtyřech procentech. Agentura ale uvedla, že u těchto stran nelze spolehlivě určit, zda jsou nad nebo pod pětiprocentní hranicí. Statistická odchylka Medianu u malých stran je plus minus půl procentního bodu a u velkých stran plus minus 3,5 bodu.

Proti únorovému modelu si nejvíce, o 2,5 bodu, polepšilo ANO. Podpora ODS, SPD, STAN, ČSSD a KDU-ČSL posílila mírně, v rozmezí od půl bodu do jednoho. U TOP 09 stagnovala a preference Pirátů spadly o tři procentní body.

Strany aktuální vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů, mají nyní podle Medianu v součtu podporu 41 procenta potenciálních voličů. Naproti tomu součet podpory opozičních ANO a SPD činí 44,5 procenta. Při přepočtu na mandáty by ANO podle volebního modelu získalo 85 křesel ve Sněmovně, ODS by jich měla 38, SPD 24, Piráti 21, STAN 20 a TOP 09 by měla mandátů 12. "Hypotetická koalice ANO + ODS by měla ústavní většinu 123 poslanců a poslankyň. Prostou většinu by hnutí ANO mělo i v koalici s kteroukoliv ze stran SPD, Piráti nebo STAN. Současná vládní koalice by si připsala 91 poslaneckých mandátů," konstatoval Median.

KSČM, Přísaha, Zelení, Trikolora i další strany by se podle něj v nynějších případných volbách opět nejspíš ocitli mimo Sněmovnu.

Sněmovních voleb v březnu by se zúčastnilo 63,5 procenta respondentů průzkumu, dalších 14 procent by účast zvažovalo. Určitě by hlas neodevzdalo 16,5 procenta dotázaných a šest procent by spíše k volbám nešlo. "Proti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast," doplnil Median.

Průzkumu Medianu se mezi 2. březnem a 3. dubnem účastnilo 1006 lidí starších 18 let.

Volební modely agentury Median (výsledky v procentech):

Březen 2023 Únor 2023 Říjen 2022 Září 2022 Srpen 2022 Červenec 2022 Červen 2022 Květen 2022 ANO 34,5 32 31,5 30,5 29,0 30,0 29,0 28,5 ODS 15,5 14,5 13,5 16,0 16,0 15,5 16,1 16,5 SPD 10,0 9,5 12,0 11,5 14 12,5 12,5 11,5 Piráti 8,5 11,5 11,0 11,0 11,5 10,5 11,8 9,0 KDU-ČSL 4,0 3,5 6,0 2,5 3,5 4,5 4,6 4,5 STAN 8,0 7,0 5,5 5,5 4,0 5,5 4,8 8,5 ČSSD 4,0 5,0 5,5 4,5 5,0 5,0 5,6 5,5 TOP 09 5,0 5,0 5,0 6,0 3,5 5,0 5,2 4,5 Přísaha 2,0 2,5 2,0 3,0 3,5 3,0 2,2 3,0 KSČM 3,0 3,5 2,0 2,5 3,5 2,5 2,8 3,0 Trikolora 3,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 1,6 2,5

Zdroj: Median