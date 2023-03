Median: Sněmovní volby by vyhrály strany vládní koalice před ANO

Praha - Sněmovní volby by nyní vyhrály strany vládní koalice (Spolu + PirSTAN), získaly by 41,5 procenta hlasů. Druhé hnutí ANO by mělo 32 procent. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median, jehož výsledky má ČTK k dispozici. Do Poslanecké sněmovny by se mohla vrátit Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která se stejně jako TOP 09 pohybuje kolem pětiprocentní hranice volitelnosti. Kdyby strany ve volbách kandidovaly samostatně, a ne v koalicích, vyhrálo by s náskokem ANO před občanskými demokraty. Třetí by byli Piráti.

Do Sněmovny by se podle únorového průzkumu dostalo celkem sedm politických stran a hnutí. Nejvyšší voličské preference si drží hnutí ANO, kterou podle Medianu volí především důchodci a lidi ve věku nad 65 let. Následuje ODS, kterou by volilo 14,5 procenta převážně více vzdělaných lidí. Piráti mají aktuálně 11,5 procenta voličů, mezi nimiž je nejvíc mladých lidí. Čtvrté SPD, které si oproti poslednímu průzkumu pohoršilo o 2,5 procentního bodu, by získalo hlasy 9,5 procenta voličů. Starostové a nezávislí dostali sedm procent hlasů, uvádí průzkum.

"Preference hnutí ANO od minulého šetření nepatrně vzrostly. Hnutí ANO si tak nadále udržuje rostoucí trend. Mírně také posílila podpora ODS, Pirátů a STAN," komentuje Median. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny atakují sociální demokraté. Na hranici volitelnosti se pohybuje také TOP 09. Není však jisté, že by se do dolní komory skutečně dostali. Statistická chyba průzkumu u malých stran se pohybuje kolem 1,5 procentního bodu v obou směrech. Ve volbách by propadli lidovci, komunisti, Zelení, Přísaha a Trikolora.

Podle únorového průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT) by sněmovní volby nyní vyhrála koalice Spolu s 31 procenty hlasů. Druhé hnutí ANO by mělo 30,5 procenta. I tento model ukázal, že do Sněmovny by se mohla vrátit ČSSD.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v únoru podle Medianu určitě zúčastnilo 64 procent respondentů. Dalších 15 procent by účast zvážilo. Volební účast v říjnových volbách roku 2021 byla 65,43 procenta. Sběr dat pro volební model agentury Median se konal od 12. února do 7. března. Průzkumu se zúčastnilo 1011 respondentů.

Volební modely agentury Median (výsledky v procentech):

Květen 2022 Červen 2022 Červenec 2022 Srpen 2022 Září 2022 Říjen 2022 Únor 2023 ANO 28,5 29,0 30,0 29,0 30,5 31,5 32 ODS 16,5 16,1 15,5 16,0 16,0 13,5 14,5 SPD 11,5 12,5 12,5 14 11,5 12,0 9,5 Piráti 9,0 11,8 10,5 11,5 11,0 11,0 11,5 KDU-ČSL 4,5 4,6 4,5 3,5 2,5 6,0 3,5 STAN 8,5 4,8 5,5 4,0 5,5 5,5 7 ČSSD 5,5 5,6 5,0 5,0 4,5 5,5 5 TOP 09 4,5 5,2 5,0 3,5 6,0 5,0 5 Přísaha 3,0 2,2 3,0 3,5 3,0 2,0 2,5 KSČM 3,0 2,8 2,5 3,5 2,5 2,0 3,5 Trikolora 2,5 1,6 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5

Zdroj: Median