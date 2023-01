Median: První kolo by vyhrál Pavel těsně před Babišem, Nerudová mírně ztrácí

Praha - V 1. kole prezidentských voleb by nyní zvítězil generál Petr Pavel s těsným náskokem před předsedou ANO Andrejem Babišem. Ekonomka Danuše Nerudová na ně ztrácí více než tři procenta. Ve 2. kole by Babiš s oběma svými hlavními soupeři přesvědčivě prohrál. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Mladou frontu Dnes (MfD), který se konal na konci prosince. Šance ostatních šesti kandidátů jsou malé, nikdo z nich by v prvním kole nezískal přes pět procent hlasů.

Pavla by nyní volilo 28,7 procenta lidí, Babiš by získal 28,5 procenta. Rozdíl mezi nimi je tedy pod úrovní statistické chyby. Nerudové průzkum přisoudil 25,1 procenta. Právě ona si nejvíce pohoršila od průzkumu z poloviny prosince, v němž získala 27,5 procenta a byla těsně za Pavlem. Babiš si naopak zhruba o čtyři procentní body polepšil. "Celkový závěr je takový, že jsou tady tři kandidáti, jejichž pozice jsou velmi vyrovnané, a nedá se říci, kdo by byl vítězem," řekl MfD ředitel Medianu Přemysl Čech.

Voleb se chce určitě zúčastnit téměř 62 procent lidí, dalších přibližně 15 procent k nim spíše půjde. Více než 36 procent voličů ale ještě stále není definitivně rozhodnuto, koho budou volit. Podle Čecha lidé nejvíce váhají mezi Pavlem a Nerudovou. "Má interpretace je taková, že nyní je elektorát rozdělený na čtyři skupiny. Je tu skupina těch, kteří nepůjdou k volbám, to je asi čtvrtina voličů, skupina, jež podporuje kandidáty pohybující se na úrovni jednotek procent, pak je tu skupina volící Andreje Babiše a voliči Nerudové a Pavla. A ti nerozhodnutí se do značné míry rekrutují z voličů, kteří zatím váhají právě mezi Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem," dodal Čech.

Ve 2. kole by v momentální situaci měli nad Babišem převahu jak Pavel, tak Nerudová. Oba by získali více než 60 procent hlasů. V případě jejich vzájemného souboje dává model nepatrně vyšší šance Pavlovi.

Volební jádro má nadále nejvyšší Andrej Babiš, a to téměř 18 procent. Pavel je na 15 procentech, Nerudová na 11 procentech. Nejvyšší volební potenciál má ale Pavel, podle průzkumu by mohl oslovit více než 31 procent voličů. Babiš je pod 30 procenty, bývalá rektorka Mendelovy univerzity má potenciál zhruba 27,5 procenta.

Další kandidáti mají podle průzkumu šance mizivé. Senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer by získali shodně zhruba 4,3 procenta hlasů, poslance opoziční SPD Jaroslava Baštu by volilo 3,5 procenta lidí, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula by měl 2,4 procenta, podnikatel Karel Diviš 2,3 procenta a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima by zůstal pod hranicí jednoho procenta hlasů.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku, předpokládané druhé kolo bude 27. a 28. ledna.

Nerudová odmítla, že by v kauze "rychlotitulů" na Mendelově univerzitě pochybila

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová opětovně odmítla, že by v kauze "rychlotitulů" a plagiátů závěrečných prací studentů Mendelovy univerzity v Brně jakožto její rektorka zásadně pochybila. Připustila, že mohla některé záležitosti řešit rychleji, zdůraznila ale, že postupovala podle zákona. Zároveň sdělila, že se jednalo o problém jediné fakulty, nikoliv o systémové selhání univerzity, a odmítla, že by univerzita pod jejím vedením s tituly obchodovala. Nerudová to uvedla ve svém vyjádření, které zveřejnila na svém webu.

Brněnskou univerzitu Nerudová vedla od února 2018 do konce letošního ledna. Podle kontroly Národního akreditačního úřadu (NAÚ) docházelo v době, kdy byla Nerudová rektorkou Mendelovy univerzity, na škole k porušování zákonu o vysokých školách, nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství i vlastních předpisů školy. Zpráva o kontrole NAÚ není zatím veřejná, její závěry zveřejnil dříve Deník N.

"Postupovala jsem tak, jak jsem jako rektorka měla a podle zákona mohla. Možná jsem některé věci mohla řešit o pár týdnů rychleji, například nečekat na řádný termín Rady (pro vnitřní hodnocení), ale svolat mimořádné jednání o tři týdny dříve. Setkala jsem se ale s něčím takovým poprvé a na podstatě věci by to bohužel nic nezměnilo," uvedla Nerudová.

Kandidátka na prezidentku sdělila, že o případech snazšího a kratšího studia některých zahraničních studentů Provozně-ekonomické fakulty (PEF) Mendelovy univerzity se dozvěděla v lednu 2021 a upozornění na možný plagiát jedné disertační práce obdržela v březnu 2021. "Okamžitě jsem ale podezření začala prověřovat," napsala. Obě možná pochybení se podle ekonomky týkala pouze několika studentů doktorského studijního programu Economics and Management. "Problém se objevil u jednotek studentů, v jednom studijním programu, na jedné fakultě. Jeden člověk nemůže mít přehled o všech 8000 studentech," sdělila. Mendelova univerzita má pět fakult a zajišťuje 179 studijních programů v českém jazyce a 52 v cizím jazyce.

Nerudová v prohlášení informovala, že ve studijním programu Economics and Management, kde k pochybením docházelo, nebyla v oborové radě, negarantovala tak v tomto programu žádné předměty a nemohla v něm studenty zkoušet. "U státních závěrečných zkoušek jsem na tomto programu byla jen dvakrát, a to vždy jen jako školitelka, která nepíše posudek na samotnou závěrečnou práci studenta," sdělila.

Odmítla rovněž, že by univerzita obchodovala s tituly. Podezřelý podle ní nebyl ani rostoucí počet absolventů anglického studijního programu. Podle Nerudové byl počet úspěšných absolventů studijního programu v angličtině procentuálně podobný tomu v češtině. Zároveň sdělila, že byl dodržovaný limit nejvíce sedmi zahraničních doktorandů na jednoho školitele, přičemž od roku 2021 to bylo nejvýše pět doktorandů.

Z vyjádření bývalé rektorky brněnské školy tak vyplývá, že podle ní za pochybení na PEF nese odpovědnost její děkan Pavel Žufan, který v dotčené době fakultu vedl. Děkani, kteří jsou do funkce voleni fakultním akademickým senátem, mají ze zákona odpovědnost za fakulty a její studijní programy a rovněž rozhodují o přijetí zájemce o studium ke studiu ve studijním programu, který fakulta organizuje. Žufan kvůli pochybnostem kolem doktorských programů v závěru loňského roku rezignoval. Z funkce odejde k 31. lednu 2023.

Zástupce NAÚ Jiří Smrčka ČTK dříve sdělil, že úřad dále řeší možné odnětí institucionální akreditace pro studium ekonomických oborů na Mendelově univerzitě. Dění na škole řeší úřad ve dvou správních řízeních. Řeší se akreditace pro ekonomické obory po kontrole na PEF a závěry kontroly i na dalších částech školy. Zprávu o kontrole NAÚ představí 19. ledna na zasedání rady NAÚ.