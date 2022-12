Median: Nerudová přeskočila Babiše a Pavla a poprvé vede

Praha - Ekonomka Danuše Nerudová se v aktuálním volebním modelu agentury Median poprvé dostala na první místo mezi prezidentskými kandidáty. Získala by 28 procent hlasů a oproti říjnu si polepšila o 13 procentních bodů. Na druhém místě se umístil předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, kterému model přisoudil 26,5 procenta hlasů. Třetí by podle průzkumu z přelomu listopadu a prosince skončil někdejší vysoký představitel armády Petr Pavel se ziskem 23,5 procenta. V hypotetickém druhém kole by Babiše porazili Nerudová i Pavel, zhruba pětina respondentů ale zůstává v těchto duelech nerozhodnutá. Výsledky průzkumu dnes zástupci agentury představili novinářům na on-line tiskové konferenci. Dosavadní průzkumy Medianu i jiných agentur přisuzovaly první místo Babišovi nebo Pavlovi, Nerudová v nich byla poslední dobou už jen těsně třetí.

U části voličů ale dál panuje poměrně značná nejistota, koho budou volit. "Vzhledem k nezakotvenosti voličů není zatím vhodné jednoznačně predikovat, která z osobností nakonec postoupí do druhého kola volby," uvedli autoři modelu.

Další uchazeči, kteří podali přihlášku do přímé volby hlavy státu, zůstávají daleko za vedoucí trojicí. Senátor Pavel Fischer by dostal 5,5 procenta hlasů, odborový předák Josef Středula a senátor Marek Hilšer shodně 3,5 procenta hlasů. Kandidát SPD Jaroslav Bašta by získal 2,5 procenta hlasů. Podnikatel Karel Janeček, jehož ministerstvo vnitra odmítlo registrovat a který se odvolal k soudu, má podle Medianu podporu dvou procent dotázaných. Ve výčtu figuruje ještě Denisa Rohanová s 0,5 procenta hlasů, ostatní kandidáti by získali dohromady 4,5 procenta hlasů.

Oproti říjnu si polepšila nejvýrazněji Nerudová, dva její největší protikandidáti také, ale mnohem méně - Babišova podpora vzrostla o 4,5 procentních bodů a předpokládaný volební zisk generála Pavla se zvýšil o jeden procentní bod. Ještě v říjnovém volebním modelu Medianu byl Pavel těsně první před Babišem a Nerudová třetí. Podobně dosud vypadaly i výsledky dalších agentur mapující podporu kandidátů, až v nynějším modelu Medianu se do čela poprvé dostala Nerudová.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze na dotaz ČTK řekl, že výsledek Nerudové v modelu agentury Median vypovídá o vzrůstající tendenci, zda jde o významný posun, ale musejí podle něho ještě potvrdit průzkumy dalších společností. "Že roste, je vidět delší dobu, ale samozřejmě uvidíme, zda se trend potvrdí i u jiných agentur, aby bylo srovnání nejenom v čase, ale zároveň mezi jednotlivými agenturami," řekl Just ČTK. Trend Nerudové byl podle něj nicméně viditelný z předcházejících průzkumů.

Podle Josefa Mlejnka z Univerzity Karlovy má Nerudová dobře vedenou kampaň, dovede spojit profesní přednosti s osobním přístupem, včetně například "pečení cukroví." Je nová, neokoukaná, není spojená s žádnou politickou stranou, programový profil má hodně obecný a hodně doširoka, což je ale v prezidentské kampani přednost, míní politolog. "A netáhne za sebou velký stín z minulosti jako Petr Pavel," doplnil Mlejnek. Posun Nerudové na první místo ho nepřekvapil. "Nyní na ni ale budou útočit všichni ostatní, bude nucená více se vymezovat k některým otázkám, nicméně má určitě potenciál, aby se na prvním místě udržela," dodal politolog.

Představitelé Medianu soudí, že Nerudové se podařilo překročit "rubikon neznalosti" a oslovit širší skupinu voličů, nejen ty mladší. Dál má nicméně nejsilnější podporu mezi voliči od 25 do 34 let či absolventy vysokých škol, podporuje ji také velká část studentů. Babiše by volili zejména lidé starší 65 let a absolventi středních škol bez maturity. Také Pavel má největší podporu u starších lidí, podporu ale podle sociologů čerpá relativně rovnoměrně ve všech věkových generacích.

Volební jádro má dál nejvyšší Babiš - rozhodnutých příznivců připravených jít volit expremiéra je 19 procent, Nerudová má 15 procent skalních příznivců a Pavel 11 procent. Nerudová má z kandidátů nejvyšší volební potenciál - ukazuje podíl hlasů, který by mohl kandidát hypoteticky získat, pokud by ho volili všichni, kteří jeho volbu vážně zvažují a nevylučují účast u voleb. U Nerudové činí 41,5 procenta, následuje Pavel s 39 procenty, Babiš má potenciál 35,5 procenta.

Prezidentských voleb by se nyní určitě zúčastnilo 62 procent respondentů, dalších 12,5 procenta účast zvažuje. První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna, očekávané druhé kolo o dva týdny později.

Průzkum Medianu se uskutečnil během listopadu a začátku prosince, účastnilo se ho 1010 respondentů starších 18 let. Do průzkumu byli zařazení všichni kandidáti, kteří podali přihlášku.

Ministerstvo vnitro zaregistrovalo devět přihlášených kandidátů, dalších 12 kandidátních listin odmítlo pro nedostatky a jednu přihlášku kvůli pozdnímu předložení. Pět odmítnutých kandidátů se obrátilo na Nejvyšší správní soud (NSS). Jde o podnikatele Karla Janečka a Karla Diviše, dále Romana Hladíka, Pavla Zítka a Libora Hrančíka. Soud ve středu odmítl podněty nezaregistrovaných kandidátů na prezidenta Zítka a Hladíka, do voleb se tedy ani jeden z nich nezapojí. Soud obdržel také návrh na zrušení registrace Denisy Rohanové. Podala jej skupina senátorů, kteří pro prezidentskou volbu podpořili Marka Hilšera. O nejsledovanějších podnětech, které se týkají Janečka, Diviše a Rohanové, zatím volební senát NSS nerozhodl, musí to stihnout do 15. prosince.