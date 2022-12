Median: Nerudová poprvé vede mezi kandidáty, následuje Babiš a Pavel

Praha - Ekonomka Danuše Nerudová se v aktuálním volebním modelu agentury Median poprvé dostala na první místo mezi prezidentskými kandidáty. Získala by 28 procent hlasů a proti říjnu si polepšila o 13 procentních bodů. Na druhém místě se umístil předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, kterému model přisoudil 26,5 procenta hlasů. Třetí by podle průzkumu z přelomu listopadu a prosince skončil někdejší vysoký představitel armády Petr Pavel se ziskem 23,5 procenta. V hypotetickém druhém kole by Babiše porazili Nerudová i Pavel, velká část respondentů ale zůstává v těchto duelech nerozhodnutých. Výsledky průzkumu dnes zástupci agentury představili novinářům na on-line tiskové konferenci.

Další uchazeči, kteří podali přihlášku do přímé volby hlavy státu, by zůstali daleko za vedoucí trojicí. Senátor Pavel Fischer by dostal 5,5 procenta hlasů, odborový předák Josef Středula a senátor Marek Hilšer shodně 3,5 procenta hlasů. Kandidát SPD Jaroslav Bašta by získal 2,5 procenta hlasů. Podnikatel Karel Janeček, jehož ministerstvo vnitra odmítlo registrovat a který se odvolal k soudu, má podle Medianu podporu dvou procent dotázaných.

Proti říjnu si polepšila nejvýrazněji Nerudová, dva její největší protikandidáti také, ale mnohem méně - Babišova podpora vzrostla o 4,5 procentních bodů a předpokládaný volební zisk generála Pavla narostl o jeden procentní bod.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna.