Mediální magnát Rupert Murdoch odchází z čela svých firem Fox a News

New York/Los Angeles (USA) - Mediální magnát Rupert Murdoch odstupuje z čela správních rad svých společností Fox Corp a News Corp. Ukončuje tak zhruba sedmdesátiletou kariéru, během které vybudoval mediální impérium sahající od Austrálie po Spojené státy, uvedla dnes agentura Reuters. Murdoch už bude jen emeritním předsedou.

Dvaadevadesátiletý Murdoch předává vedení firem Fox a News svému synovi Lachlanu Murdochovi. Ten se stane jediným předsedou správní rady společnosti News a zůstane předsedou správní rady a výkonným ředitelem firmy Fox, oznámily podniky v dnešní tiskové zprávě. Změny ve vedení vstoupí v platnost v polovině listopadu.

"Naše podniky jsou v dobré kondici, stejně jako já," napsal podle serveru CNBC v dopise zaměstnancům Rupert Murdoch, který v obou podnicích vlastní téměř kontrolní podíly. "Máme všechny důvody k optimismu ohledně příštích let," uvedl rovněž. Zpráva o Murdochově odchodu přichází několik měsíců poté, co magnát zrušil plán na spojení firem Fox a News.

Rupert Murdoch je považován za jednoho z nejbohatších a nejvlivnějších lidí na světě. Často bývá kritizován za některé své postoje, ale například i za to, že se vměšuje do politiky nebo že ovlivňuje obsah svých médií.

Murdoch se narodil 11. března 1931 v australském Melbourne. Do jeho mediálního impéria patří mimo jiné americká televizní síť Fox, britský bulvární deník The Sun či americký finanční list The Wall Street Journal (WSJ).